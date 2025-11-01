معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان از اجرای طرح حفظ و حراست و اصلاح نژاد گوسفند بومی مهربان در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، میثم پورطلوعی بیان کرد: با اجرای این طرح از ابتدای سال تاکنون با توزیع قوچ خالص مهربان در بین گله‌های بومی نسبت به اصلاح نژاد گوسفند بومی مهربان به تعداد ۱۵۰۰ راس اقدام شده است.

وی با بیان اینکه گوسفند مهربان، نژاد غالب در استان همدان است، تصریح کرد: این نژاد بومی بیشتر در شهرستان کبودراهنگ زاد و ولد می‌کند اگرچه به صورت پراکنده در دیگر نقاط استان نیز پرورش داده می‌شود.

پورطلوعی بیان کرد: تولید بیشتر گوشت نسبت به نژاد‌های ناخالص، درصد باروری و دوقولوزایی بالاتر و در نتیجه بهره‌وری بیشتر، همچنین سازگاری با آب و هوای استان همدان را می‌توان از جمله ویژگی‌های گوسفند مهربان برشمرد.

وی از تولید ۳۰۰ راس گوسفند آمیخته‌گری شده در این استان خبر داد و تصریح کرد: امسال تاکنون تا پایان شهریور تولید ترکیب ژنتیکی گوسفند پربازده مهربان و رومانف با آمیخته‌گری نیز به تعداد ۳۰۰ راس انجام شده که این پروژه همچنان تداوم داشته و در حال اجراست.

پورطلوعی با اشاره به طرح‌ها و پروژه‌های اصلاح نژادی در حال اجرا در بخش دام سطح استان همدان، گفت: اکنون پروژه‌های بهبود مدیریت گله‌های گاو شیری در سطح ۲۸ گله سطح استان به ظرفیت ۲۰ هزار راس دام و رکوردگیری شیر از این گله‌ها به طور میانگین ۷۲۰۰ راس دام به صورت ماهیانه و مستمر در حال انجام است.

وی گفت: پروژه بهبود راندمان تولید مثل (همزمان سازی فحلی) در دام سبک و پروژه ترویج خوراک بلوک دام (آجر‌های لیسیدنی) مواد معدنی از دیگر پروژه‌های اجرایی در حال اجرا در بخش دام می‌توان برشمرد.

پورطلوعی اظهار داشت: در حال حاضر در سطح استان همدان ۷۰۹ واحد گاو شیری و گوساله پرواری صنعتی با مجموع ظرفیت اسمی ۸۷ هزار و ۷۴۵ راس دام سنگین وجود دارد که از این تعداد ۳۹۴ واحد با ظرفیت اسمی ۵۹ هزار ۷۴۳ راس به واحد‌های گاو شیری و ۳۱۵ واحد با ظرفیت اسمی ۲۸ هزار و دو راس به واحد‌های گوساله پرواری اختصاص دارد.

وی افزود: از ۷۰۹ واحد گاو شیری و گوساله‌پرواری صنعتی موجود سطح استان همدان در حال حاضر ۲۹۲ واحد شامل ۱۸۶ واحد گاو شیری با تعداد دام موجود ۳۶ هزار و ۹۶۹ راس دام و ۱۰۶ واحد گوساله پرواری با دام موجود ۷۸۷۵ راس دام فعال است.

پورطلوعی همچنین گفت: علاوه بر آن از ۲۳۹ واحد بره‌پرواری صنعتی موجود سطح استان با ظرفیت اسمی ۶۶ هزار و ۹۵۶ راس دام، در حال حاضر تعداد ۱۱۷ واحد با دام موجود ۲۴ هزار و ۴۲۲ راس فعال هستند.

وی گفت: از ۱۱۶ واحد گوسفند داشتی با ظرفیت اسمی ۴۶ هزار و ۵۵۷ راس دام، ۸۳ واحد آن با ۲۸ هزار و ۲۸ راس دام دارای فعالیت است.