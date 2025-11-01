پخش زنده
گواهی ثبت انجیر دیم استهبان در فهرست میراث جهانی کشاورزی به ایران اعطا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، در مراسم بینالمللی اعطای گواهی نظامهای میراثی کشاورزی مهم جهان (GIAHS) که همزمان با هشتادسالگی تاسیس سازمان فائو در رم برگزار شد، گواهی ثبت جهانی باغ های انجیر دیم استهبان به جمهوری اسلامی ایران اهدا شد.
با این ثبت، ایران با ۶ نظام میراثی در جایگاه چهارم جهان قرار گرفت.
ثبت انجیر استهبان در نظام میراث کشاورزی جهان موجب شده حدود ۷۵ درصد از این محصول به کشورهای چین، هنگ کنگ، ویتنام، هند، مالزی و کشورهای حوزه خلیج فارس صادر شود.
سه نظام جدید ایران در بازه ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ شامل باغ های انجیر دیم استهبان است که نماد حفظ تنوع زیستی، پایداری تولید و استمرار دانش بومی ایرانی در مدیریت منابع طبیعی به شمار میرود.
در این آیین جهانی که با حضور مقامات عالیرتبه بخش کشاورزی جهان برگزار شد، مهدی اعیانمنش، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان استهبان، بهعنوان نماینده منطقهای این دستاورد ملی در مراسم حضور داشت.
در فاصله ۱۷۴ کیلومتری شرق شیراز درختان چند ۱۰۰ ساله انجیر باغ های زیبای انجیر دیم استهبان را تشکیل می دهد.
این درختان کهن که به اعتقاد کارشناسان طرحی بزرگ در آبخیزداری به شمار میروند میراث چندصدسالهای هستند که با دست کاشته شده و با نزولات جوی آبیاری میشود.