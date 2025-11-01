رئیس اورژانس ۱۱۵ قم، از وقوع حادثه واژگونی یک دستگاه خودروی پراید در محور اراک به سلفچگان، یک کیلومتر مانده به سلفچگان، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، محمد جواد باقری گفت: با اعلام این حادثه به مرکز ارتباطات اورژانس قم، بلافاصله دو دستگاه آمبولانس و یک فروند بالگرد اورژانس به محل اعزام شدند.

به گفته وی، در این حادثه پنج نفر مصدوم شدند که پس از انجام اقدامات اولیه درمانی در محل، چهار نفر از آنان با بالگرد و یک نفر با آمبولانس به بیمارستان شهید بهشتی قم منتقل شدند.

رئیس اورژانس ۱۱۵ قم گفت: حضور به‌موقع نیرو‌های امدادی و استفاده از ظرفیت بالگرد اورژانس، نقش مهمی در انتقال سریع و ایمن مصدومان به مراکز درمانی داشته است.