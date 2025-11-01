پخش زنده
پخش مجموعه تلویزیونی «دشتستان» از امشب ، از آزمایشگاه علوم تا گفتوگوهای صمیمی با نوجوانان در «مثبت آموزش» و چشمانداز تازه دانشگاه فرهنگیان در قاب «پرسشگر» از قاب شبکه های سیما روانه آنتن می شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مجموعه «دشتستان» که روایتگر زندگی شش جوان دانشجو است، از شنبه ۱۰ آبان ساعت ۲۲ از شبکه یک سیما پخش میشود.
مجموعه «دشتستان» به کارگردانی امیر بشیری، تهیه کنندگی آرمان زرینکوب و نویسندگی محمد نقایی در ۳۰ قسمت در مرکز سیمافیلم تولید شده و با ترکیب درام و طنز، تصویری متفاوت از نسل امروز ارائه میدهد.
این سریال روایتگر زندگی شش جوان دانشجو است که هر کدام از شهرهای مختلف به تهران میآیند و در جستوجوی خوابگاه هستند.
وحید آقاپور، سیامک صفری، جواد پولادی، سامان دارابی، ناصر سجادیحسینی، ویدا جوان، شهین تسلیمی، سیروس همتی، مهسا طهماسبی، حدیث میرامینی، مجتبی رجبی و... در سریال «دشتستان» هنرنمایی میکنند.
برنامه «مثبت آموزش»
برنامه «مثبت آموزش» امروز با محوریت پژوهشهای ملی و بینالمللی دانشآموزان، به بررسی نقش ادبیات فارسی، ارتباط مؤثر خانوادهها با نوجوانان و راهکارهای تعامل سالم در فضای آموزشی میپردازد.
برنامه تلویزیونی «مثبت آموزش» روز شنبه ۱۰ آبانماه ساعت ۱۶:۳۰ از شبکه آموزش سیما پخش میشود.
از جمله مهمانان این قسمت میتوان به ملیحه انارکی، مهناز سلیمی، مدیر نمونه متوسطه و نماینده دبیران مدرسه، شیرین یزدانپناه، دبیر ادبیات فارسی و اکرم رضاییان، مشاور خانواده اشاره کرد.
موضوعات این برنامه شامل طرح پژوهشی منتخب ملی و بینالمللی در حوزه آزمایشگاه علوم، نقش ادبیات فارسی در پرورش تفکر و احساس، و شیوههای ارتباط سالم و مؤثر والدین با نوجوانان است.
برنامه «مثبت آموزش» با هدف ترویج پژوهش، خلاقیت و آموزش مهارتهای زندگی در میان دانشآموزان، هر هفته با حضور معلمان، کارشناسان و نخبگان آموزشی به روی آنتن میرود.
علاقهمندان میتوانند دیدگاهها و پیشنهادات خود را از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۰۷۰۱ با برنامه در میان بگذارند.
برنامه «پرسشگر»
برنامه «پرسشگر» شبکه آموزش سیما این هفته به سراغ دانشگاه فرهنگیان رفته تا برنامهها، تحولات و چالشهای این دانشگاه در سال تحصیلی تازه را با حضور رئیس دانشگاه بررسی کند.
برنامه گفتوگومحور «پرسشگر» شنبه ۱۰ آبانماه ساعت ۲۲ از شبکه آموزش سیما پخش میشود.
در این قسمت، دکتر رجبعلی برزویی، رئیس دانشگاه فرهنگیان، مهمان برنامه است و درباره رویکردهای جدید دانشگاه در تربیت معلم، ارتقای کیفیت آموزشی، جذب نیروهای متخصص و برنامههای ویژه سال تحصیلی جدید گفتوگو خواهد کرد.
اجرای این برنامه را ناصر خیرخواه بر عهده دارد.
برنامه «پرسشگر» که هر هفته به بررسی یکی از موضوعات کلیدی نظام تعلیم و تربیت کشور میپردازد، تلاش دارد با گفتوگو با مسئولان و کارشناسان آموزشی، به شفافسازی مسائل حوزه آموزش و پرورش بپردازد.
علاقهمندان میتوانند دیدگاهها و پرسشهای خود را از طریق پیامک به شماره ۳۰۰۰۰۷۸ و یا از طریق صفحه اینستاگرامی porseshgar_tv۷ با برنامه در میان بگذارند.