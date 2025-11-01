خبرگزاری صدا و سیما به گزارشبنا بر اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد: در ۲۴ ساعت گذشته، میانگین شاخص کیفیت هوا در تهران بر روی عدد ۹۳ و در شرایط سالم قرار داشت.

تهران از ابتدای سال جاری ۹۸ روز هوای آلوده داشت و به عبارتی ۶ روز هوای پاک، ۱۱۷ روز هوای قابل قبول، ۹۰ روز هوای آلوده برای گروه‌های حساس، ۸ روز هوای آلوده برای همه افراد جامعه، ۲ روز هوای بسیار ناسالم و ۲ روز هوای خطرناک داشته است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به شش دسته اصلی تقسیم بندی می‌شود. بر اساس این تقسیم بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا «پاک»، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا «قابل قبول یا متوسط»، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا «ناسالم برای گروه‌های حساس»، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا «ناسالم»، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا «بسیار ناسالم» و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا «خطرناک» است.

کاهش نسبی دمای هوا در تهران

همچنین اداره کل هواشناسی استان تهران کاهش نسبی دمای تهران را این هفته پیش بینی کرده است.

بر اساس اعلام این اداره روز یکشنبه در ارتفاعات شمال شرق تهران بارش‌های پراکنده پیش‌بینی می‌شود و در روز سه‌شنبه دمای هوای استان در کمترین حالت به ۸ درجه سانتیگراد می‌رسد.