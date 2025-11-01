پخش زنده
هجدهمین جشنواره دروندانشگاهی «حرکت» با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری،در این دوره از جشنواره که با فراخوان عمومی آغاز شده بود، از میان ۴۳ انجمن علمی دانشجویی دعوتشده، ۱۰ انجمن آثار خود را به دبیرخانه ارسال کردند.
آثار ارسالی توسط هیئت داوران متشکل از اساتید دانشگاه که به صورت داوطلبانه همکاری داشتند، مورد ارزیابی قرار گرفت.
در پایان انجمن علمی دانشجویی کارآفرینی، انجمن علمی دانشجویی کارآفرینی، انجمن علمی دانشجویی زیستشناسی، انجمن علمی دانشجویی زیستشناسی، انجمن علمی دانشجویی حقوق و انجمن علمی دانشجویی مهندسی کامپیوتر رتبههای برتر را کسب کردند.