رئیس سازمان جهادکشاورزی استان یزد: نظارت‌های مستمر بر بازار و نانوایی‌های استان یزد باهدف تضمین دسترسی آسان شهروندان به کالاهای اساسی به صورت جدی و شبانه روزی در حال اجرا است.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد ، عباس حاج حسینی ضمن تشریح عملکرد بازرسی و نظارت بر بازار و نانوایی‌های استان یزد از ابتدای سال جاری تاکنون، اعلام کرد: در این مدت، تعداد کل عملیات‌های بازرسی از نانوایی های استان یزد بیش از ۴ هزار ۶۰۰ مورد بوده که باعث ثبت ۲۰۶ پرونده اعم از تخلفات صنفی، آرد و نان بوده است.

وی افزود: بازرسان جهادکشاورزی همچنین در زمینه کالاهای اساسی خانوار نیز حدود ۹ هزار و ۳۰۰ مورد بازرسی داشتند که عدم احراز یا عدم تخلف ثبت شده در سامانه سیمبا در این بازرسی ها بیش از ۹ هزار مورد در بازار و ۴ هزار و ۶۰۰ مورد در بخش آرد و نان گزارش شده است.

حاجی حسینی خاطرنشان کرد: امنیت غذایی، آن سنگ بنایی که سلامت خانواده و پویایی جامعه ما بر آن استوار است، در صدر اولویت‌های سازمان جهادکشاورزی استان یزد بوده، بر این اساس، گشت‌های نظارتی و بازرسی‌های مستمر و غیرمحسوس ما از مزرعه تا سفره، با همکاری تنگاتنگ نهادهای مختلف ادامه خواهد داشت.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان یزد اضافه کرد: هدف ما نه تنها مقابله قاطع با متخلفان، احتکارگران و عاملان تقلبات غذایی است، بلکه تضمین کیفیت، سلامت و اصالت هر محصولی است که به دست شما عزیزان می‌رسد.