به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست اشنویه گفت: مأمورین یگان حفاظت اشنویه در پی گزارشات مردمی، شبانه به ارتفاعات شتره میرآباد اعزام و با یک گروه از متخلفین شکار خرگوش برخورد کردند.

کریم خضری افزود:متخلفین با استفاده از تاریکی هوا از محل متواری شدند که مأمورین با شناسایی یک دستگاه موتورسیکلت متعلق به آنان، ضمن هماهنگی با دادستان نسبت به انتقال آن اقدام کردن که در نهایت، در روز بعد متخلفین با تشکیل پرونده به دادگاه معرفی شدند.