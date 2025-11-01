به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر جهاد کشاورزی بهشهر گفت: با هدف مقابله با قاچاق و نظارت بر نقل و انتقال دام، از ابتدای سال ١٤٠٤ تاکنون، ١٠ هزار و ٩٨٧ راس دام سنگین و سبک در این شهرستان پلاک کوبی و در سامانه جامع هویت گذاری ثبت شده است.

سمیه حسنی افزود: ارائه هرگونه خدمات به دامداران، منوط به انجام پلاک کوبی (پلاک گوش استاندارد) و هویت دار کردن دام است. همچنین بر این اساس هرگونه نقل و انتقال دام بدون پلاک، ممنوع است.

مدیر جهاد کشاورزی بهشهر تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تا ابتدای آبان ماه، تعداد ١٠٩٨٧ راس دام در شهرستان بهشهر پلاک کوبب گردید که از این تعداد، ٦٦٩ راس گاو، ٤٩٦ راس گاومیش، ٩ هزار و ٨٠٤ راس گوسفند و ١٨ راس بز در سامانه هویت گذاری دام کشور ثبت شد.

حسنی خاطرنشان کرد: از مهمترین مزیت‌های این طرح، هویت دار شدن تمام دام‌های شهرستان و ثبت آنها در سامانه هویت دام کشور، فراهم شدن شرایط بهتر خدمات از جمله توزیع عادلانه نهاده‌های دامی و تسهیلات بانکی به دامداران واقعی، دسترسی به آمار و اطلاعات واقعی جمعیت دامی شهرستان، پیشگیری از قاچاق دام، برآورد دقیق‌تر تعداد دام‌های شیری و گوشتی و برنامه ریزی برای جبران کمبود و سیاست گذاری و برنامه ریزی مدون، مشخص شدن مالکیت دام و جلوگیری از دزدی و حوادث مشابه و از همه مهمتر ارائه خدمات فقط به دام‌های پلاک کوبی شده و هویت گذاری یافته، می‌باشد.