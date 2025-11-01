گسترش همکاری با عربستان در حوزه حسابرسی و نظارت مالی
رئیس دیوان محاسبات عربستان در دیدار رئیس کل دیوان محاسبات کشورمان در حاشیه اجلاس جهانی اینتوسای در شرمالشیخ مصر، از توسعه روابط و همکاریهای تخصصی میان دو دیوان استقبال کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛
به نقل از روابط عمومی دیوان محاسبات کشور، رئیس دیوان محاسبات عربستان با تأکید بر روابط دوستانه و برادرانه دو کشور بزرگ و مسلمان جهان اسلام گفت: «ایران و عربستان دو کشور دوست، برادر و تأثیرگذار در منطقه و جهان اسلام هستند.»
وی با اشاره به اهمیت تداوم ارتباطات دوجانبه در حوزههای حسابرسی، تبادل تجربه و ارتقای دانش تخصصی افزود: «دیدار با هیئت بلندپایه دیوان محاسبات ایران، بهترین و پربارترین دیدار هیئت عربستان در این اجلاس بوده است.»
در ادامه، آقای سید احمدرضا دستغیب نیز با تأکید بر اشتراکات فراوان دو کشور و روابط روبه گسترش میان تهران و ریاض گفت: «توسعه همکاریها و تعاملات در زمینههای مورد علاقه مشترک، بهویژه در حوزه نظارت مالی و حسابرسی، ضرورتی راهبردی برای هر دو دیوان است.»
رئیس کل دیوان محاسبات کشورمان همچنین پیشنهاد عضویت ناظر دیوان محاسبات ایران در مجمع دیوانهای محاسبات کشورهای عربی (عربوسای) را مطرح کرد؛ پیشنهادی که با استقبال رئیس دیوان محاسبات عربستان ــ بهعنوان رئیس فعلی این مجمع ــ روبهرو شد.