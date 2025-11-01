نشست هم‌اندیشی با هدف بررسی طرح پژوهشی «راهنمای طراحی مبلمان شهری فراگیر» و با حضور نمایندگان نهاد‌های مرتبط، کنشگران حوزه شهر دوستدار کودک و فعالان حقوق معلولان و جانبازان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در نشست هم‌اندیشی برای تدوین راهنمای مبلمان شهری، ابعاد مختلف طرح پژوهشی تدوین راهنمای مبلمان شهری فراگیر با محوریت گروه‌های کم‌توان شامل کودکان، سالمندان، معلولان و جانبازان مورد بررسی قرار گرفت.

حاضران در جلسه با اشاره به اسناد بالادستی از جمله «سند شهر دوستدار کودک» و «ضوابط شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت»، بر لزوم تدوین چارچوب نظری واحد برای طراحی شهری فراگیر تأکید کردند.

در این نشست، آسیب‌شناسی مبلمان شهری موجود در اقلیم‌های مختلف کشور نیز از محورهای اصلی گفت‌وگو بود.

نمایندگان گروه‌های هدف پیشنهاداتی برای افزایش کیفیت زیباشناختی، دسترس‌پذیری و کارکردی مبلمان شهری ارائه کردند.

از جمله این پیشنهادها، طراحی بازی‌محور برای کودکان، استفاده از فناوری‌های دیجیتال برای تسهیل دسترسی معلولان و ایجاد فضاهای ترکیبی بدون تفکیک اجتماعی میان گروه‌های مختلف جامعه بود.

شرکت‌کنندگان همچنین بر هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای محلی برای اجرای هماهنگ این طرح تأکید کردند.

دفتر معماری، طراحی‌شهری و بافت‌های واجد ارزش اعلام کرد که این سلسله نشست‌ها با حضور دانشگاهیان و متخصصان حوزه حقوق شهری تداوم خواهد داشت.