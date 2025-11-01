به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ برنامه طنز رادیویی آبنبات زنجی که پیشتر با نام شکر پنیر شناخته می‌شد، این روز‌ها با استقبال شنوندگان روبه رو شد ه است و خبرنگار ما از پشت صحنه تولید این برنامه، گزارشی تهیه کرد.

اینجا خبری از دوربین نیست، اما صدا‌ها کاری می‌کنند که لبخند روی لب همه بشیند، این‌جا رادیوی خراسان شمالی، جایی که آبنبات زنجی هر روز طعم شادی رو پخش می‌کند.

آبنبات زنجی فقط یک اسم نیست، ترکیبی از لهجه، طنز، قصه‌های بومی و سوغات و حال خوب مردم خراسان شمالی ا‌ست.