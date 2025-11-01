پخش زنده
تيم بعثت کرمانشاه در مرحله سوم رقابتهاي جام حذفي فوتبال کشور در ديداري خارج از خانه به مصاف مس سونگون ورزقان خواهد رفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمانشاه، اين ديدار از ساعت 15:30 دقيقه فردا يکشنبه يازدهم آبان در ورزشگاه بنيان ديزل تبريز برگزار مي شود
براساس اعلام فدراسیون فوتبال و براساس قرعه کشی که صورت گرفته است در مرحله سوم رقابتهای جامحذفی فوتبال باشگاههای ایران تیمهای لیگ یکی کار خود را آغاز میکنند که بر همین اساس بازی تیمهای بعثت کرمانشاه و مس سونگون باید به میزبانی مسیها و در تبریز برگزار شود.
در این مرحله ۱۸ تیم لیگ دسته اول به همراه ۱۴ تیم صعود کرده از مرحله دوم حضور دارند.