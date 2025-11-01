از امروز،
آغاز خدماترسانی شبانهروزی اتوبوسرانی پایانه آزادی به پردیس مسافری شرق
مدیر عامل سازمان مدیریت حملونقل و پایانههای مسافری شهرداری تهران، گفت: به منظور افزایش رفاه مسافران و تسهیل دسترسی به پردیس مسافری شرق تهران، از امروز و با همکاری شرکت واحد اتوبوسرانی تهران ۸ دستگاه اتوبوس تککابین خط بی آر تی به صورت شبانهروزی در این مسیر فعالیت خواهند کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،
حمیدرضا رحمانی با اشاره خدماترسانی اتوبوس تککابین خط بی آر تی به صورت شبانهروزی در مسیر پایانه آزادی تا پردیس مسافری شرق، گفت: در راستای ارتقای کیفیت سفرهای شهری، افزایش رفاه مسافران و تسهیل دسترسی به پردیس مسافری شرق تهران و با همکاری مؤثر شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از امروز۸ دستگاه اتوبوس تککابین خط بی آر تی بهصورت شبانهروزی در مسیر پایانه آزادی تا پردیس مسافری شرق فعالیت خواهند کرد.
وی تأکید کرد: با راهاندازی سرویس شبانهروزی در مسیر پارکسوار آزادی تا پردیس مسافری شرق، گامی مؤثر در مسیر آرامش و آسایش مسافران برداشته خواهد شد و این اقدام ضمن کاهش زمان انتظار، موجب تسهیل در جابهجایی مسافران و اتصال هرچه بهتر شبکه حملونقل شهری به پایانههای مسافربری خواهد شد.
رحمانی ضمن قدردانی از همکاری مدیرعامل و همکاران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، خاطرنشان کرد: امیدواریم با تداوم همکاریهای میانبخشی در حوزه حملونقل عمومی و بهبود زیرساختهای شهری، شاهد ارتقای بیشتر کیفیت سفرهای درون و برونشهری و افزایش رضایت عمومی شهروندان تهرانی و مسافران باشیم.