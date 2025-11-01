پخش زنده
آئین کلنگ زنی مجتمع آبرسانی شهید سلیمانی منطقه ارشق شهرستان اردبیل به زمین زده شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل گفت: با تأمین اعتبار ۱۱۰ میلیارد تومان عملیات اجرایی مجتمع آبرسانی شهید سلیمانی بخش ارشق شهرستان اردبیل جهت تأمینن آب شرب سالم و پایدار ۲۵ روستا آغاز شد.
مسعود خیرجو در آیین کلنگزنی مجتمع آبرسانی شهید سلیمانی بخش ارشق شهرستان اردبیل که با حضور علی نیکزاد، نایبرئیس مجلس شورای اسلامی، صدیف بدری، عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی و فرزاد قلندری، فرماندار شهرستان اردبیل و جمعی از مسئولین و اهالی بخش ارشق شهرستان اردبیل برگزار شد، اظهار کرد: با پیگیریهای مجدانه ۷ نماینده استان اردبیل در مجلس شورای اسلامی و استاندار، تاکنون هیچگونه خللی و توفقی در پروژههای شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل وجود نداشته است.
وی افزود: یکی از مشکلات اصلی و مهم، مردم منطقه ارشق تأمینن آب شرب بوده که بر حسب وظیفه ذاتی و سازمانی، آبرسانی به بخش ارشق از توابع شهرستان اردبیل را در طرح مجتمع آبرسانی شهید سلیمانی برنامهریزی و امروز کلنگزنی عملیات اجرایی آغاز شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل تصریح کرد: در سال جاری علیرغم کاهش بارندگی نسبت به سال گذشته، حدود ۳ میلیون مترمکعب آب بیشتر در پشت سد یامچی، ذخیرهسازی شده است.
خیرجو گفت: آب شرب شهرهای استان اردبیل از لحاظ بهداشتی در بهترین شرایط قرار گرفته و در مورد حل مشکل طعم، مزه و گوارایی آب نیز اقدامات مناسب فنی آغاز شده تا کیفیت آب شرب در شهرهای مختلف استان افزایش پیدا کند.
وی ادامه داد: با توجه به روند افزایشی هزینهها عملیاتی، سالانه اصلاح و بهبود ۱۵۰ کیلومتر شبکه در دستور کار است که قطعاً این میزان کافی و رضایتبخش نیست و امیدواریم با جذب سرمایهگذاران بخش خصوصی، روند اصلاح و بهبود شبکهها با سرعت مناسبی عملیاتی شود.