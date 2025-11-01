به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مجموعه پویانمایی «موزه» هر روز ساعت ۱۴:۰۵ از شبکه نهال به روی آنتن می‌رود.

پویانمایی «موزه» با تکنیک استاپ موشن، از تولیدات مرکز پویانمایی صباست که به تهیه‌کنندگی نادر یغماییان و کارگردانی مشترک بهروز و آبتین یغماییان، ساخته می‌شود.

«موزه» با معرفی تمدن، فرهنگ، هنر، آداب و رسوم ایران زمین از دیرباز تا دوران معاصر، حفظ و حراست از آثار تاریخی و باستانی را فرهنگ سازی می‌کند و سعی دارد با مصور سازی مباحثی پیرامون فرهنگ و تمدن ایران زمین بر حفظ و حراست از این میراث گرانبها تاکید می‌کند.

پایه‌ مجموعه پویانمایی «موزه» براساس به کاربستن محتوای ضرب المثل «بار کج به منزل نمی‌رسد» ، در کنار پرداختن به اهمیت کارگروهی برای رسیدن به اهداف مختلف در مسیر زندگی، بنا شد و شکل گرفت.

این پویانمایی با نقشه دزدی از موزه آغاز می‌شود و در نهایت علاوه بر تلاش شخصیت‌های قصه برای حفاظت از آن شی تاریخی، درباره تاریخچه و قدمت آن میراث فرهنگی توضیحاتی به مخاطب داده می‌شود.

این مجموعه پویانمایی که تاکنون هفت فصل آن ساخته شده، با هدف معرفی میراث فرهنگی ایران و هنرمندان ایرانی به کودکان تولید می‌شود.

پویا نمایی «لینا لونا»

مجموعه پویانمایی «لینا لونا» از تولیدات مرکز پویانمایی صبا که با هدف انتقال مفاهیم اخلاقی، انسانی و دینی به زبانی کودکانه تهیه شده است؛ شنبه تا سه‌شنبه حوالی ساعت ۱۶:۱۵ روانه آنتن شبکه دو می‌شود.

این مجموعه که اقتباسی از آثار خانم کلر ژوبرت است، با اشعار دلنشین مصطفی رحماندوست و موسیقی اصیل ایرانی ساخته مهدی زارع، در ۱۸ قسمت به تهیه‌کنندگی و کارگردانی امیر کساوندی آماده پخش شده است.

«لینا لونا» با بهره‌گیری از فضای رنگارنگ و شاد، ضمن روایت ماجرا‌های آموزشی و تخیلی دو شخصیت اصلی خود، تلاش دارد تا در قالبی موزیکال و سرگرم‌کننده، مهارت‌های زندگی، دوستی، محبت و مهربانی را به خردسالان بیاموزد.

موزیکال بودن بخش‌هایی از مجموعه و استفاده از نغمه‌ها و لالایی‌های ایرانی از مهم‌ترین ویژگی‌های این پویانمایی است؛ عاملی که باعث می‌شود ذهن و گوش مخاطب خردسال از همان دوران کودکی با آوا‌ها و ملودی‌های ایرانی آشنا شود.

مجموعه پویانمایی «لینا لونا» از شنبه ۱۰ آبان‌ماه هر هفته روز‌های شنبه تا سه‌شنبه حوالی ساعت ۱۶:۱۵ از شبکه دو سیما پخش می‌شود.