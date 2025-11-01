پخش زنده
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان گفت: راهپیمایی ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در ۶۱ شهر و دهستان گیلان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ حجتالاسلام و المسلمین مجتبی اشجری امروز در نشست هماهنگی برگزاری راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، با اشاره به اینکه ۱۳ آبان امسال با ایام فاطمیه مصادف شده است و باید با شکوهتر برگزار شود گفت: راهپیمایی ۱۳ آبان علاوه بر شهرهای گیلان در برخی از دهستانهای استان نیز برگزار خواهد شود.
وی با اشاره به برنامه ریزیهای انجام شده افزود: راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار، در ۶۱ شهر و دهستان گیلان برگزار خواهد شد.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان با تشریح راهپیمایی سیزدهم آبان در رشت افزود: این راهپیمایی در این شهر در ۲ مسیر «میدان پاسداران، میدان فرهنگ، خیابان امام خمینی، پیادهراه فرهنگی شهدای ذهاب در شهرداری» و «ورزشگاه شهید عضدی، بلوار نامجو، خیابان پرستار، میدان فرهنگ، پیادهراه فرهنگی شهدای ذهاب» برگزار خواهد شد.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان افزود: این راهپیمایی رأس ساعت ۹ صبح روز ۱۳ آبان با حضور قشرهای مختلف مردم ولایتمدار در این دو مسیر آغاز میشود و به سمت میدان شهرداری رشت (شهدای ذهاب) ادامه مییابد.
حجت الاسلام والمسلمین مجتبی اشجری با بیان اینکه برای برگزاری هرچه باشکوهتر راهپیمایی ۱۳ آبان برنامههای مختلفی برنامهریزی شدهاست، گفت: حمیدرضا حاجی بابایی نائب رئیس مجلس شورای اسلامی سخنران مراسم این روز در شهر رشت خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه روز ۱۳ آبان یاد آور تبعید امام خمینی (ره) و شهادت ۵۶ دانش آموز و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا بدست دانشجویان پیرو خط امام است افزود: تولید فیلم کوتاه، کلیپ، نماهنگ، پوستر، عکسنوشته، موشنگرافی، پادکست، راهاندازی کمپینهای مجازی با هشتکهای ضداستکباری، برگزاری نمایشگاهها، جشنوارهها و مسابقههای فرهنگی و هنری، برنامههای ویژه برای کودکان و نوجوانان در قالب قصهگویی و نقالی در حاشیه راهپیمایی برگزار میشود.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان؛ مسابقه نقاشی، اجرای نقاشی دیواری، نشستهای تخصصی و کارگاههای بصیرتافزایی، نواختن زنگ استکبارستیزی را از دیگر برنامههای ستاد بزرگداشت ۱۳ آبان در گیلان عنوان کرد.
در پایان این نشست هر یک از دستگاهها نظرها و پیشنهادات خود را ارائه کردند.