به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ دهیار روستای رامشه گفت: جشنواره سه روزه انار از هفتم تا نهم آبان با ۵۰ غرفه در زمینی به مساحت بیش از ۲ هزار مترمربع برگزار شد.

رحمت اله صالحی گفت: در جشنواره امسال بیش از ۲۰۰ نفر از تولیدکنندگان در ۲۵ غرفه تخصصی به معرفی و عرضه انار و فرآورده‌های مربوطه پرداختند.

وی افزود: ۲۵ غرفه دیگر نیز شامل آثار هنری، کتاب و صنایع دستی منطقه جرقویه علیا بود.

وی گفت: در مدت زمان سه روز برگزاری این جشنواره بیش از ۱۰ هزار نفر از استان اصفهان و استان‌های همجوار از غرفه‌ها بازدید و خرید کردند که در مقایسه با پارسال ۵۰ درصد افزایش داشت.

روستای رامشه بزرگترین روستای شهرستان جرقویه با بیش از ۳۵۰۰ نفر جمعیت، محصول انار آن شهرت ویژه‌ای دارد.