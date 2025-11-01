معاون بازرسی و نظارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان گفت: امسال ۴۱ هزار بازرسی از واحد‌های صنفی استان انجام شده است .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بهرام جباری با بیان اینکه نظارت بر قیمت کالا‌های اساسی از اولویت اصلی این معاونت است، افزود: نظارت بر مایحتاج اصلی و کالا‌های اساسی به‌شکل شبانه‌روزی در حال رصد است.

وی اظهار کرد: در هفت‌ماه امسال ۴۱ هزار بازرسی از واحد‌های صنفی استان انجام شده است که منجر به تشکیل ۵۳۰۰ پرونده تخلف در تعزیرات حکومتی شده است.

معاون بازرسی و نظارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان خاطر نشان کرد: بیشترین موارد تخلف مربوط به گروه‌های مواد خوراکی، پوشاک، نان، میوه و تره‌بار و در نهایت، لوازم یدکی خودرو بوده است.

جباری با اشاره به وضعیت قیمت مرغ در بازار استان خوزستان بیان کرد: در حال حاضر قیمت مصوب مرغ ۱۳۵ هزار و ۷۰۰ تومان اعلام شده، اما طی کمتر از ۲۰ روز گذشته، این کالا با نرخ ۱۴۴ هزار تومان برای واحد‌های صنفی فاکتور می‌شود.

وی در تشریح دلایل افزایش و نوسانات قیمت کالا‌ها در بازار، عنوان کرد: بازرسی به‌صورت مستمر بر تأمین و توزیع کالا‌هایی مانند برنج، روغن، لبنیات و گوشت نظارت دارد.