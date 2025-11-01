به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی اعلام کرد: ۶۹۰ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز در سطح استان از ابتدای سال جاری شناسایی و جمع‌آوری شد.

امسال ۱۱۲ مرکز استخراج غیرمجاز رمزارز در نقاط مختلف استان شناسایی و تجهیزات آنها توقیف شد.

در مهرماه امسال نیز ۹ مرکز جدید با ۶۴ دستگاه ماینر کشف و جمع‌آوری شد.

فعالیت مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز موجب افزایش بار شبکه، نوسان ولتاژ، بروز خاموشی‌های پراکنده و وارد شدن آسیب به تجهیزات توزیع برق می‌شود.

همکاری مردم در این زمینه بسیار مؤثر است و از شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، موضوع را از طریق سامانه‌های پیامکی ۱۰۰۰۱۰۰۰۱۲۱ و ۳۰۰۰۵۱۲۱، سامانه تلفنی ۱۲۱ و شماره ۰۹۰۱۸۰۷۱۸۰۰ اطلاع دهند تا پیگیری لازم صورت پذیرد.