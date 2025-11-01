۷۱۰ طرح در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با مجموع اعتباری بالغ بر ۳۳ هزار میلیارد ریال، با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در تبریز به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این طرح‌ها در چارچوب برنامه توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و دیجیتال دولت چهاردهم به اجرا درآمده و شامل پروژه‌هایی در حوزه‌های روستایی، فیبر نوری، تلفن همراه، پست و فناوری‌های فضایی است.

در بخش توسعه ارتباطات روستایی، ۱۷۳ پروژه با اتصال ۱۸۳ روستا از طریق راه‌اندازی ۸۹ سایت جدید و ارتقای نسل ۸۴ ایستگاه تلفن همراه به اینترنت پرسرعت، با سرمایه‌گذاری ۸۰۳۳ میلیارد ریال اجرا شد. این طرح‌ها با هدف تحقق عدالت ارتباطی و توسعه پوشش خدمات ارتباطی در مناطق کمتر برخوردار اجرایی شد.

شرکت مخابرات ایران نیز با اجرای ۱۲۱ پروژه و سرمایه‌گذاری ۴۴۵۵ میلیارد ریال، اتصال منازل و کسب‌وکارها به شبکه فیبر نوری را در شش شهر استان عملیاتی کرد. این طرح شامل نصب و راه‌اندازی تجهیزات مخابراتی، توسعه و بهینه‌سازی شبکه و فراهم‌سازی بستر ارتباطی پرظرفیت برای کاربران است.

در حوزه توسعه شبکه تلفن همراه، شرکت ارتباطات سیار ایران با اجرای ۲۲۷ پروژه و اعتباری بالغ بر ۸۹۱۰ میلیارد ریال، هفت ایستگاه نسل پنجم را راه‌اندازی و ۲۲۰ ایستگاه نسل دوم تا چهارم را ارتقا داد.

شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل نیز با سرمایه‌گذاری ۷۱۰۰ میلیارد ریال، ۱۵۲ پروژه شامل راه‌اندازی ایستگاه‌های جدید نسل سوم و چهارم، توسعه پوشش در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز و هفت ایستگاه نسل پنجم را به بهره‌برداری رساند.

شرکت خدمات ارتباطی رایتل نیز با اجرای ۱۱ پروژه به ارزش ۱۱۸۰ میلیارد ریال، شبکه خود را در شهرهای تبریز، باسمنج، سهند، مرند و میانه توسعه داد و اتصال منازل و کسب‌وکارهای شهر میانه به فیبر نوری را محقق کرد.

در همین راستا، شرکت مبین‌نت نیز با اجرای شش پروژه و سرمایه‌گذاری ۱۸۴۰ میلیارد ریال، اتصال منازل و کسب‌وکارها به شبکه فیبر نوری را در شش شهر استان از جمله اهر، مراغه، هریس، خواجه، هشترود و باسمنج فراهم کرد.

در بخش پستی، سه پروژه با اعتباری بالغ بر ۸۲۵ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید. بهره‌برداری از دستگاه سورتینگ مرسولات پستی با مشارکت بخش خصوصی، به‌سازی و افزایش فضای عملیاتی واحدهای قبول و توزیع در شهرستان تبریز، و نیز راه‌اندازی باجه شبانه‌روزی تحویل مرسولات پستی از جمله این طرح‌هاست. همچنین دو شعبه جدید پست‌بانک ایران در شهرستان‌های هریس و خداآفرین با اعتباری بالغ بر ۱۲۲ میلیارد ریال افتتاح شد.

افزون بر این، در حوزه فناوری فضایی نیز هشت پروژه با محوریت طراحی، توسعه و تست رانشگرهای فضایی با سرمایه‌گذاری ۲۸۵ میلیارد ریال به اجرا درآمد.

این پروژه‌ها در مجموع با اعتباری بالغ بر ۳۳ هزار میلیارد ریال، گامی مهم در جهت توسعه عدالت ارتباطی، افزایش کیفیت خدمات، گسترش دسترسی به اینترنت پرسرعت و تحقق اهداف دولت چهاردهم برای توسعه اقتصاد دیجیتال کشور به شمار می‌رود.