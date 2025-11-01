پخش زنده
مدیرکل امور مالیاتی کردستان گفت: از تاریخ یکم دیماه سالجاری، دیگر صورتحساب کاغذی در محاسبه مالیات بر ارزش افزوده قابل قبول نخواهد بود و مبنا و ملاک تنها صورتحساب الکترونیکی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، پرداخت مالیات از مهمترین عوامل رشد و توسعهی هر جامعهای محسوب میشود و موجب رونق اقتصادی، تحقق عدالت اجتماعی، افزایش خدمات و عمران و آبادانی کشــور میشــود.
در استان کردستان، مردم با پرداخت مالیات همواره خود را در عمران و آبادانی دیارشان سهیم کردهاند.
برای بررسی عملکرد کردستانیها در نیمه نخست امسال و مزایای سیستمی شدن مالیاتستانی در استان، امروز مصطفی فعله گری مدیرکل امور مالیاتی استان کردستان در استودیو خبر صبحدم حضور پیدا کرد.