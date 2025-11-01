

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، از فدراسیون فوتبال، درباره استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی سپاهان اصفهان نسبت به رای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت باشگاه تجدیدنظرخواه به پرداخت جریمه نقدی به میزان یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال بدلیل توهین و فحاشی به مقام رسمی و استفاده از بلندگو توسط تماشاگران منتسب در جریان مسابقه مقابل ذوب آهن از سری مسابقات لیگ برتر کشور صادر گردیده است با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره، عیناً تائید و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.

*در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس تهران نسبت به رای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت باشگاه تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی بدلیل نقض اصول کلی رفتار از طریق استفاده از بلندگو توسط تماشاگران منتسب صادر گردیده است با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره، عیناً تائید و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.