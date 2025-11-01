سرپرست پلیس راه لرستان گفت:حادثه رانندگی در جاده ازنا به اراک یک فوتی و یک مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان،سرپرست پلیس راه استان لرستان گفت:برخورد شاخ به شاخ دو دستگاه خودروی سواری پراید و سمند در محور ازنا به اراک یک فوتی و یک مصدوم برجای گذاشت.

سرهنگ یدالله نادری علت این حادثه ی رانندگی را سبقت غیرمجاز و انحراف به چپ خودروی سواری سمند اعلام کرد وافزود: در این حادثه راننده ی خودروی پراید در دم جان باخت و راننده ی سواری سمند هم مصدوم و به بیمارستان امام علی ازنا منتقل شد.

سرپرست پلیس راه لرستان از همه ی رانندگان خواست با رعایت قوانین و مقررات رانندگی و رعایت فاصله ی ایمن و خط وسط جاده ها ضمن خودداری از سبقت و سرعت غیر مجاز در جاده های استان سفری ایمن برای خود و دیگران رقم بزنند. .