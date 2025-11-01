پخش زنده
معاون آموزش و پژوهش سازمان پدافند غیرعامل کشور از برنامه ریزی برای آموزش ۲ واحد درسی پدافند غیرعامل در دانشگاه فرهنگیان گیلان از سال آینده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان؛ رضا کلهر صبح امروز در نشست تخصصی «نقش مراکز آموزش عالی در تقویت و توسعه پدافند غیرعامل» در پردیس دانشگاه فرهنگیان رشت، گفت: با توجه به ظرفیت دانشگاه فرهنگیان و نقش کلیدی دانشجو معلمان در تربیت نسل آینده، ۲ واحد درسی پدافند غیرعامل از سال آینده به برنامه آموزشی دانشگاه فرهنگیان گیلان به عنوان پایلوت کشوری اضافه میشود.
معاون آموزش و پژوهش سازمان پدافند غیرعامل کشور، با اشاره به اهمیت نهادینه سازی دانش پدافند غیرعامل در مراکز علمی و تربیتی، گفت: دانشجو معلمان آیندهسازان کشور هستند و باید آموزههای پدافند غیرعامل را به نسلهای بعدی منتقل کنند.
رضا کلهر با تأکید بر نقش دانشگاه فرهنگیان در همافزایی، فرهنگسازی و گفتمانسازی این حوزه، افزود: این واحدها با توجه به اهمیت آموزش و فرهنگسازی در حوزه پدافند غیرعامل، به واحدهای آموزشی این دانشگاه اضافه شده است.
وی پدافند غیرعامل را علمی برای «خوب زیستن» دانست و گفت: این دانش فقط مختص کشورهایی که در معرض خطر قرار دارند نیست، بلکه همه کشورها به لحاظ علمی و تجربی به آن نیاز دارند و توسعه همراه با پدافند غیرعامل موجب تابآوری و پایداری در سبک زندگی خواهد شد.
مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری گیلان نیز در این نشست، ضمن گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل، آموزش همگانی را محور اصلی برنامههای سال جاری دانست و گفت: سازمان پدافند غیرعامل در حوزههای مختلف بر آموزش عمومی تأکید دارد و این رویکرد در هفته پیش رو نیز دنبال خواهد شد.
محمد حیدری با اشاره به ظرفیت بالای دانشگاهها در ارتقای فرهنگ پدافند غیرعامل، افزود: دانشگاهها جامعه هدف مناسبی برای نهادینه سازی این فرهنگ هستند و در استان گیلان نیز در مسیر آموزش این محور پیشقدم بودهایم.
وی از برگزاری دومین دوره آموزشی تربیت مربی پدافند غیرعامل خبر داد و گفت: این دوره از فردا به مدت ۴ روز در دانشگاه گیلان برگزار میشود.
وی همچنین به برنامههای گسترده گیلان در هفته پدافند غیرعامل اشاره کرد و افزود: در این هفته، دستگاههای اجرایی استان بیش از ۲۸۰ طرح را در حوزههای مختلف از جمله آموزشی، رزمایش، مانورها و بخش سایبری با بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان هزینه اجرا میکنند.
رئیس دانشگاه فرهنگیان گیلان هم در این نشست، با اشاره به تغییر ماهیت تهدیدات زندگی بشر از تهدیدات سخت به تهدیدات نرم، گفت: این تغییر، چالشهای جدیدی برای جوامع انسانی ایجاد کرده است و افزایش اطلاعات و آگاهی عمومی نقش مهمی در مقابله با این تهدیدات دارد.
محمد دوستار با تأکید بر اهمیت نقش دانشگاهها در ترویج فرهنگ پدافند غیرعامل، افزود: هرچه دانش مردمی و همافزایی در این حوزه بیشتر باشد، هزینههای مقابله با تهدیدات کاهش مییابد.
وی با اشاره به ظرفیتهای دانشگاه فرهنگیان در تربیت نسل آینده، اعلام کرد: به دلیل اهمیت موضوع، ۲ واحد درسی پدافند غیرعامل از سال آینده به برنامه آموزشی دانشجویان این دانشگاه اضافه خواهد شد.
رئیس دانشگاه فرهنگیان گیلان همچنین از برگزاری دوره آموزشی پدافند غیرعامل به همت دانشگاه گیلان در سال گذشته خبر داد و گفت: مرحله دوم این دوره از فردا به مدت ۴ روز در دانشگاه گیلان برگزار خواهد شد.