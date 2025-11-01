پخش زنده
مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان : طرحهای تشویقی برای مشترکان کممصرف و اجرای برنامههای بهینهسازی موتورخانهها و تاسیسات گاز در دستور کار قرار دارد .
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ مجید مهربد گفت : اجرای این طرح ها توانسته در کاهش مصرف گاز نقش مؤثری ایفا کند.
وی با بیان اینکه حدود ۳۰۰ میلیون متر مکعب در روز کسری گاز در کشور وجود دارد، تصریح کرد: شرکت گاز استان سمنان برای مدیریت این شرایط، اقدام به اعمال محدودیت ۵۰ درصدی در مصرف گاز صنایع استان کرده است تا بتواند گاز مشترکین خانگی را تامین کند.
مهربد خاطرنشان کرد : قطع گاز مشترکین پرمصرف، قطع گاز باغ ویلاها و استخرها، تعطیلی موقت ادارات و مدارس در زمانهای غیرضروری و اجرای طرحهای فرهنگسازی از جمله این اقدامات است
مدیرعامل شرکت گاز استان با تأکید بر اهمیت رعایت الگوی مصرف فرهنگسازی و اطلاعرسانی صحیح برای بهینهسازی مصرف گاز را ضروری دانست