به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، فریبرز نیاستی به مناسبت پنجمین روز هفته بیمه سلامت که تحت عنوان «بیمه سلامت؛ شفافیت و نوآوری، آینده‌ای روشن» نامگذاری شده است از اجرای ۱۰۰ درصدی نسخه نویسی الکترونیکی در همدان خبرداد و گفت: امسال بیش از ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار نسخه الکترونیک از سوی پزشکان استان صادر شده است.

وی با اشاره به هوشمند‌سازی فرآیند‌های سازمان بیمه سلامت ایران اظهار داشت: تمامی پزشکان طرف قرارداد با بیمه سلامت استان ضمن گرفتن حساب کاربری و دریافت آموزش‌های حضوری و غیرحضوری؛ در طرح نسخه‌نویسی الکترونیکی مشارکت نموده‌اند و نسخه‌نویسی الکترونیکی در استان همدان توسط پزشکان طرف قرارداد با بیمه سلامت به صورت ۱۰۰ درصد در حال اجرا می‌باشد.

مدیرکل بیمه سلامت استان همدان گفت: تعریف حساب کاربری برای پزشکان در سامانه نسخه‌نویسی و نسخه پیچی الکترونیک، آموزش نحوه انجام نسخه‌نویسی برای تمامی پزشکان و همکاران بیمارستانی و پاسخگویی آنلاین کارشناسان اداره کل بیمه سلامت به منظور رفع ابهامات و مشکلات و پرداخت‌های به هنگام حق‌الزحمه پزشکان در صورت اجرای طرح نسخه‌نویسی الکترونیک از عوامل موفقیت اجرای این طرح در سطح استان همدان بوده است و هم اکنون ۱۰۰ درصد پزشکان طرف قرارداد با بیمه سلامت استان به صورت الکترونیک نسخه می‌نویسند.

نیاستی گفت: پروژه نسخه الکترونیک در قالب زیر پروژه پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان تعریف می‌شود و در سال ۱۴۰۳ تعداد ۳ میلیون و ۱۰۶ هزار و ۴۸۷ نسخه الکترونیک توسط ۵۱۷ پزشک طرف قرارداد با بیمه سلامت استان همدان صادر شد که از این تعداد، ۳ میلیون و ۱۰۵ هزار و ۸۹۶ نسخه به صورت تمام الکترونیک و تعداد ۵۹۱ نسخه به صورت نیمه الکترونیک بوده است.

وی اظهار داشت: از ابتدای امسال تا کنون تعداد ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار نسخه الکترونیک توسط پزشکان طرف قرارداد با بیمه سلامت استان همدان تجویز شده است. ۹۴ درصد نسخ توسط پزشکان طرف قرارداد و ۶ درصد توسط پزشکان غیر طرف قرارداد تجویز شده است.