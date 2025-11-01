بازگشت امتیاز شمسآذر قزوین با رأی کمیته استیناف
با رأی کمیته استیناف فدراسیون فوتبال، امتیاز کسرشده تیم شمسآذر قزوین در رقابتهای لیگ برتر فوتبال کشور بازگردانده شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، این تیم که فصل را با کسر ۳ امتیاز آغاز کرده بود، حالا با بازگشت امتیازات خود، از قعر جدول جدا شده و با ۸ امتیاز بالاتر از فولاد قرار گرفته است. به این ترتیب، مس رفسنجان به انتهای جدول سقوط کرد و شمسآذر از قعرنشینی رهایی یافت.
پیش از آغاز فصل جدید، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال به دلیل عدم رعایت برخی الزامات آییننامه صدور مجوز حرفهای، حکم به کسر ۳ امتیاز از تیمهای شمسآذر قزوین، استقلال خوزستان و فجر سپاسی داده بود. با این حال، مدیران این باشگاهها با ارائه لایحه رسمی به کمیته استیناف، خواستار بازنگری در این رأی شدند.
در نهایت، کمیته استیناف با بررسی مستندات ارائهشده، رأی کمیته انضباطی را لغو و امتیازات کسرشده را به سه تیم بازگرداند.
با این تصمیم، استقلال خوزستان و فجر سپاسی نیز به ۱۲ امتیاز رسیدند و با عبور از خیبر، در کنار پرسپولیس در جدول ردهبندی قرار گرفتند.