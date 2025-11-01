معاون فرهنگی و پرورشی آموزش و پرورش کیش از اجرای ویژه برنامه‌های مختلف گرامیداشت ایام فاطمیه و یوم‌الله ۱۳ آبان در مدارس کیش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، اشرفی، گفت: این برنامه‌ها با هدف تقویت هویت دینی، انقلابی و ملی دانش‌آموزان و نمایش توانمندی‌های مدارس در اجرای فعالیت‌های فرهنگی فاخر طراحی شده و فرصت مناسبی برای دیده‌شدن استعداد‌ها و تلاش‌های آنان در سطح منطقه و رسانه ملی است.

او افزود: مدارس فرهنگ، فاطمیه، بعثت، پروین اعتصامی، توحید، ابن‌سینا و شهید سیدین برگزار کننده ویژه‌ برنامه‌های این ایام هستند.

اشرفی، گفت: اجرای ویژه‌ برنامه تلاوت قرآن، اجرای سرود، نمایش کوتاه، مسابقه، شعرخوانی، دکلمه‌خوانی، نقاشی و تجلیل از دختران فاطمی یازدهم آبان در دبستان پروین اعتصامی برنامه ریزی شده و دانش آموزان مراسم را با دعای سلامتی امام زمان (عج) به پایان خواهند برد.

برنامه‌ها در دبستان دخترانه شهید سیدین، به دلیل تقارن ایام فاطمیه و ۱۳ آبان، تلفیقی برگزار می‌شود.

سیاه‌پوش کردن فضای نمازخانه، قرائت زیارت عاشورا، سخنرانی مذهبی، اجرای سرود‌های مناسبتی، رژه دانش‌آموزان با پرچم جمهوری اسلامی ایران، سوزاندن پرچم رژیم صهیونیستی، مسابقه نقاشی «دختران فاطمی» و حضور در راهپیمایی یوم‌الله سیزده آبان از بخش‌های ویژه‌برنامه مدارس کیش است.