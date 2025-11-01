با حضور مجازی رئیس جمهور، تفاهم نامه بزرگترین طرح جمع آوری گاز‌های مشعل کشور در خوزستان به امضا رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران در مراسم امضای این تفاهم نامه گفت: در اجرای این طرح ضمن جلوگیری از هدر رفت ثروت ملى از طریق جمع آورى ٥٢٠ میلیون مکعب در روز، خوراک پایدار براى پتروشیمى‌ها و پالایشگاه هاى گاز تامین می‌شود و آلاینده هاى زیست محیطی کاهش و کیفیت هوا بهبود می‌یابد.

بورد با بیان اینکه با راه اندازی این طرح افزون بر یک هزار و ۵۰۰ فرصت شغلى فراهم و کمک به رفع ناترازى و انرژى در کشور خواهد شد، ادامه داد: بزرگترین طرح جمع اوری گاز‌های مشعل در کشور با استفاده از دانش بومی و توسط شرکت‌های دانش بنیان انجام خواهد شد.

وی از جمله ویژگی‌های این طرح را استفاده حداکثرى ازکالا‌ها و تجهیزات داخلى و تاسیسات سریع الاحداث بیان کرد و خاطر نشان کرد: بر اساس برآورد‌های صورت گرفته تا پایان سال ۱۴۰۶ بیش از ۹۰ درصد از گاز‌های مشعل در استان خوزستان جمع آوری میشود.

مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران گفت: با بهره برداری از این طرح شاهد تزریق گاز به میزان ۲۰۰ میلیون فوت به شبکه گاز رسانی کشور و تولید ۸۰۰ هزار تن گاز برای خوراک پتروشیمی‌ها خواهیم بود و از انتشار ۳۰ هزار تن گاز گلخانه‌ای جلوگیری می‌شود.