بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه بخش مسکن در مهرماه ۱۴۰۴ به ۳۶.۶ درصد رسید که نسبت به شهریور ماه حدود یک واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ تازه‌ترین آمارهای رسمی از سوی مرکز آمار ایران حاکی از آن است که نرخ تورم سالانه مسکن در مهرماه امسال به ۳۶.۶ درصد رسیده است. این رقم در شهریورماه ۳۷.۵ درصد بود و کاهش آن بیانگر افت ملایم فشار تورمی در بازار مسکن است.

بر اساس این گزارش، شاخص قیمت در گروه «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها» در مهرماه نسبت به مهر سال گذشته ۳۷.۱ درصد افزایش یافته است.

تورم ماهانه بخش مسکن نیز ۳ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه در این بخش ۳۴ درصد اعلام شده است.

کارشناسان اقتصادی این روند را نشانه‌ای از کند شدن رشد قیمت‌ها و تمایل بازار به ثبات نسبی می‌دانند.

با این حال، هزینه‌های جانبی مرتبط با مسکن همچنان در سطوح بالا باقی مانده است.

در بخش اجاره‌بها، تورم سالانه به ۳۶.۵ درصد رسیده که نسبت به تابستان اندکی کاهش داشته است.

کارشناسان معتقدند کاهش سرعت رشد اجاره می‌تواند نشانه‌ای از اثرگذاری سیاست‌های کنترلی دولت در این حوزه باشد.

با وجود این، تداوم کمبود عرضه در بازار اجاره همچنان یکی از عوامل فشار بر مستأجران به شمار می‌رود.

در بخش خدمات نگهداری و تعمیرات واحدهای مسکونی نیز نرخ تورم سالانه مهرماه ۴۴.۳ درصد اعلام شده است.

این رقم نسبت به شهریورماه که ۴۹ درصد بود، کاهش حدود پنج واحد درصدی را نشان می‌دهد.

افزایش قیمت مصالح ساختمانی، دستمزد نیروهای فنی و خدمات تعمیراتی از دلایل بالا ماندن هزینه‌های نگهداری عنوان شده است.

بر اساس ارزیابی کارشناسان، کاهش تدریجی تورم در این بخش می‌تواند مقدمه‌ای برای بازگشت آرامش نسبی به بازار مسکن باشد.

در مجموع، مهرماه برای بازار مسکن ایران ماهی با کاهش جزئی نرخ تورم اما استمرار فشار در هزینه‌های جانبی محسوب می‌شود.

کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند در صورت تداوم این روند، تورم سالانه مسکن تا پایان پاییز به زیر ۳۵ درصد کاهش یابد.