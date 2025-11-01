

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با همکاری کانون تئاتر کودک و نوجوان خانه تئاتر، رویداد «توکا» را برگزار کرد. هدف تقویت ادبیات نمایشی نوجوانان، کشف نویسندگان جوان و گسترش تعامل نسل نوجوان با هنر‌های نمایشی است.

هیأت داوران شامل شهرام کرمی، محمود تیموری، جعفر مهیاری و آتسا شاملو از میان ۴۲ اثر، برگزیدگان را معرفی کرد.

نمایش‌نامه‌های منتخب عبارتند از: «پر پروانه» اثر عدالت فرزانه، «عقاب سپیدار» اثر سهیل کاووسی‌کامکار، «هستی، اوبار، فرشته» اثر هانیه بابانژاد، «خوشه پروین» اثر هما جدی‌کار، «اژد‌ها در دهکده» اثر رضا عبدالعلی‌زاده، «مچل کفترباز» اثر فاطمه هاشمی، «مشت کوهستان» اثر موسی هدایتی، «خاک تشنه» اثر فاطیما کاکلی، «لالو و صدای کمانچه» اثر محراب عبدالله‌زاده و «نام من روژان است» اثر حمیدرضا نعیمی.

سعید زین‌العابدینی و مریم خاکسارتهرانی از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان همراه مهدی قلعه و احسان مجیدی از کانون تئاتر کودک و نوجوان خانه تئاتر در نشست داوری شرکت کردند.

دبیرخانه رویداد، جزئیات اجرای نمایش‌نامه‌خوانی این ۱۰ اثر در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را به زودی اعلام می‌کند.