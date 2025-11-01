چهاردهمین رزمایش مولد‌های آماده به کار و ارزیابی برق پشتیبان دارای سطح بندی آغاز شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، چهاردهمین رزمایش قطع برق و ارزیابی برق پشتیبان مراکز اداری در وزارت نیرو با حضور وزیر نیرو و سردار جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل برگزار شد. ۱۶ شرکت برق منطقه‌ای و تعداد ۳۹ شرکت توزیع برق به همراه شرکت مدیریت شبکه برق مسئولیت تامین برق مردم را برعهده دارند.

عباس علی آبادی وزیر نیرو در این مراسم گفت: برق موضوع با اهمیتی است کشور تجارب خوبی در این زمینه پیدا کرده است.

وی ادامه داد: کنترل روزمره باید انجام شود تا در لحظه حادثه بدانیم چه اقدامی انجام دهیم. افراد‌متخصص باید آموزش ببینند تا در شرایط حساس بدانند چه اقدامی انجام دهند. جنگ ۱۲ روزه نشان داد که صنعت آب و برق بسیار مهم است و باید نقاط ضعف و آسیب را بدانیم البته اکنون هم در حال بررسی نقاط آسیب پذیر هستیم.

و‌ی با بیان اینکه فناوری باعث‌شده روش‌ها متنوع شوند، گفت: در بسیاری از مناطق کشور با استفاده از این ظرفیت‌ها برق را تامین کنیم.

در ادامه سردار جلالی رئيس پدافند غیرعامل کشور ادامه داد: توسعه فناوری‌های مختلف، وابستگی به انرژی برق را افزایش داده است. هر حادثه‌ای در حوزه برق اثر مستقیم بر روی ارامش مردم می‌گذارد در پدافند غیر عامل وقتی با افزایش و اهمیت یک موضوعی مواجه می‌شویم در صدر توجه قرار می‌گیرد.

وی افزود: یکی ازموضوعاتی که تاکید می‌شود استفاده از مولد‌های برق است. ظرفیت قانونی به پدافند غیرعامل برای استفاده از مولد‌ها داده شده است، زیرا استفاده از مولد‌های اضطراری برای حفظ برق حیاتی است و به دلیل الزام قانونی دستورالعمل استفاده از مولد ها، سازمان پدافند عامل بر روی ارگان‌ها نظارت دارند و این موضوع به صورت جد دنبال می‌شود.

سردار جلالی ادامه داد: قطع برق و تاخیر در بازگشت برق در هر دستگاهی پیامد‌های متفاوتی دارد که باید حتما به این موضوع پرداخته شود. در حوزه تولید برق، نیازمند تامین زیر ساخت هاهستیم و میزان وابستگی تولید برق به گاز باید اصلاحی شود.

وی بیان کرد: در جنگ ۱۲ روزه، متوجه شدیم تمرکز دشمن بر زنجیره وابستگی ما است که باید حتما در تعامل مشترک دو دستگاه نیرو نفت برطرف شود. وابستگی دستگاه‌ها به برق هم از جمله موضوعات بسیار مهم است که تلاش شده تا حدودی این وابستگی‌ها کاهش یابد.