به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛عتباتی در جریان این بازدید که میرنقی زاده رئیس دادگستری و فرماندار چایپاره نیز حضور داشتند ضمن بررسی وضعیت این واحد تولیدی که دارای خط تولید تمام اتوماتیک تولید آجرسفال با ظرفیت ۲۱ میلیون قالب در سال می‌باشد و از سال ۹۴ به دلیل عدم توانایی در بازپرداخت تسهیلات ۱۲ میلیون یوری به بانک صنعت و معدن به تملک این بانک درآمده، با ابراز تأسف از وضعیت این واحد برای کمک به احیای آن تاکید نمود.

رئیس کل دادگستری استان در این خصوص دستور داد تا مشکل این واحد در کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری استان با حضور مدیران بانک صنعت و معدن، جمعی از خبرگان صنعت آجر سفال، مدیران دستگاه‌های متولی و شرکت‌های خدمات رسان مطرح تا با طرح راهکار‌هایی از جمله مشارکت بانک با خبرگان صنعت سفال و همراهی تمامی مجموعه‌ها ترتیبی برای احیای دوباره این واحد که در سطح کشور بی نظیر است اتخاذ گردد.

از دیگر مواردی که در این بازدید مورد پیگیری قرار گرفت مطالبات ببش از یکصد کارگر این واحد بود که منجر به تشکیل پرونده‌هایی به تعداد طلبکاران در دادگستری چایپاره شده بود که عتباتی به رئیس دادگستری چایپاره دستور داد تا پرداخت مطالبات کارگران را از بانک صنعت و معدن به قید تسریع در دستور کار قرار دهد.