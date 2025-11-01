میانگین فاصله شهروندان تا نزدیک‌ترین میدان میوه و تره‌بار به ۹۳۰ متر کاهش یافت.

وی افزود: این بازار‌ها شامل فدک در بزرگراه آیت‌الله سعیدی، باباخان در منطقه ۲۰، عربشاهی در منطقه ۲، خواجه نظام در منطقه ۷ و دو بازار مینا و دستجردی در منطقه ۱۸ هستند که با حضور مسئولان شهری به بهره‌برداری رسیدند.

مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران، با اشاره به رویکرد جدید این سازمان گفت: در دوره جدید مدیریت، تمرکز بر توسعه مجموعه‌های خدماتی به‌ویژه در مناطق جنوبی پایتخت است. در بازار‌هایی که امروز افتتاح شد، تمام خدمات مورد نیاز شهروندان پیش‌بینی شده و حتی خدمات جدیدی مانند نانوایی نیز در بازار دستجردی اضافه شده است.

وی افزود: در طراحی این بازار‌ها از معماری ایرانی ـ اسلامی استفاده شده و هدف آن است که همه مناطق تهران از بازار‌های میوه و تره‌بار برخوردار شوند.

شهردار منطقه ۱۷ نیز در مراسم افتتاح میدان فدک گفت: با بهره‌برداری از این مجموعه، سرانه ورزشی منطقه هم افزایش یافته است، چرا که در این میدان، یک باشگاه بدنسازی نیز برای خدمات‌رسانی به شهروندان افتتاح شده است. رضا سیفی افزود:میدان فدک نخستین تره‌بار دو منظوره تهران به شمار می‌رود و طرح باغ‌راه حضرت زهرا (س) نیز در مراحل پایانی آماده‌سازی قرار دارد.

در ادامه، گودرزی، معاون خدمات شهری شهرداری تهران گفت: رویکرد مدیریت شهری ارائه خدمات ملموس به مردم است. در چهار سال گذشته ۵۶ بازار جدید افتتاح شده و تا پایان سال دو بسته افتتاحی دیگر در راه است تا تعداد بازار‌های جدید به ۱۰۰ مورد برسد.

وی تأکید کرد: فلسفه شکل‌گیری سازمان میادین، عرضه محصولات باکیفیت و با قیمت مناسب به شهروندان است. در راستای شعار از سرِ زمین تا سفره مردم، محصولات به‌صورت مستقیم از کشاورزان خریداری می‌شود و در برخی موارد غرفه‌ها به خود کشاورزان واگذار شده است.