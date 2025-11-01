به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدمصطفی اشتا با اشاره به مشکلات اهالی بخش شهیون دزفول گفت: موضوع مشکل برق ۱۹ روستای منطقه فداله عمران با حضور مدیرکل توزیع برق خوزستان و دیگر مسئولان مربوطه بررسی و مراحل اداری برای آغاز عملیات برق‌رسانی در حال انجام است.

وی با بیان اینکه ۹۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای عملیات برق‌رسانی به ۱۹ روستای بدون برق منطقه فداله عمران بخش شهیون دزفول نیاز است، افزود: اجرایی شدن این عملیات و برق‌رسانی به این روستا‌ها گام بزرگی در راستای توسعه این مناطق خواهد بود.

اشتا درخصوص توسعه برق روستا‌های این بخش می‌گوید: اوایل امسال قرار بود توسعه برق روستا‌های نقاط مختلف بخش شهیون اجرا شود که به علت ناترازی برق متوقف شد؛ اهالی منطقه انتظار دارند سریعتر اقدامات لازم در این خصوص انجام شود.

بخشدار شهیون دزفول ادامه داد: برق اغلب روستا‌های این بخش از طریق پنل خورشیدی تامین می‌شود و اکنون با وجود فرسودگی باتری پنل‌ها مشکلاتی برای اهالی ایجاد شده است ضمن اینکه چهار روستای این بخش در خاموشی کامل هستند و ۲ روستای دیگر از جاده دسترسی بی‌بهره‌اند.

محرومیت ۵۰ درصد روستا‌های دهستان دره کاید از نعمت برق

وی با اشاره به اینکه ۵۰ درصد روستا‌های دهستان دره کاید برق ندارند، اظهار کرد: به دنبال برقدارکردن دکل برق در این منطقه هستیم ضمن اینکه اولویت مخابرات برای زیرپوشش قرار دادن این روستا‌ها داشتن برق و تامین امنیت است.

اشتا تصریح کرد: برای رفع این مشکل پیشنهاداتی داده شده است که درصورت تایید و محقق شدن، اقدامات بعدی انجام خواهند شد.

بخشدار شهیون دزفول درخصوص گازرسانی به روستا‌های این بخش نیز گفت: عملیات گازرسانی به ۱۲ روستای بخش شهیون انجام شده ولی اجرای علمک و کنتور گاز در برخی نقاط انجام نشده است.

وی انتقال خط لوله گاز را هزینه بر دانست و اظهار امیدواری کرد هرچه سریعتر نسبت به انجام این اقدامات اقدام و اهالی منطقه از نعمت گاز بهره‌مند شوند.

بخش شهیون دزفول با حدود ۱۲ هزار نفر جمعیت پنج دهستان دارد؛ این بخش در ارتفاعات خوزستان واقع شده و دارای مرز مشترک با استان‌های لرستان و چهارمحال و بختیاری است.