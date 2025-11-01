

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در راستای توسعه زیرساخت‌های ورزش بوکس و تحقق اهداف استعدادیابی و قهرمان‌پروری، ۴۳۲۰ مترمربع زمین در مجموعه ورزشی آزادی تهران با دستور وزارت ورزش و جوانان و از طریق شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور به فدراسیون بوکس جمهوری اسلامی ایران واگذار می‌شود.

این واگذاری به صورت رایگان و با هدف ایجاد فضای اختصاصی برای تمرینات، آموزش، و برگزاری اردو‌های تیم‌های ملی بوکس صورت گرفته است. بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، این زمین در اختیار فدراسیون بوکس قرار می‌گیرد که با بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی آکادمی ملی بوکس احداث شود.

این آکادمی به عنوان مرکزی جامع برای استعدادیابی، آموزش مربیان، توسعه علمی ورزش بوکس و پرورش قهرمانان آینده کشور فعالیت خواهد داشت.

این اقدام برای توسعه پایدار ورزش بوکس و ارتقای جایگاه بین‌المللی ایران در این رشته محسوب می‌شود و نشان‌دهنده توجه ویژه وزارت ورزش به رشته‌های پایه و رزمی است.