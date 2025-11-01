به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ ۲۹ اکتبر روز جهانی سکته مغزی؛ روزی برای آگاهی، پیشگیری و نجات جان انسان‌ها از یکی از مهم‌ترین علل مرگ و ناتوانی در جهان ، سکته مغزی یک اتفاق ناگهانی و جدی در سیستم عصبی است که می‌تواند در چند دقیقه زندگی فرد را تغییر دهد. این عارضه زمانی رخ می‌دهد که جریان خون به بخشی از مغز قطع یا کم می‌شود و سلول‌های مغزی بدون اکسیژن از بین بروند. در نتیجه عملکرد بخش‌هایی از بدن که زیر نظر آن قسمت از مغز هستند مختل می‌شوند.

براساس آمار۶ ماهه نخست امسال دانشگاه علوم پزشکی مازندران روزانه به طور متوسط ۳ مازندانی دچار سکته مغزی می شوند که علائم آن هم بي حسی يا ضعف ناگهانی بويژه در يك طرف بدن،گيجی، مشكل در صحبت كردن يا درك گفتار،مشكل ديد ناگهانی در يك يا هر دو چشم، مشكل در راه رفتن، سرگيجه يا از دست دادن تعادل است .

دکتر داوود صیادیان مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: در سال های اخیر مراکز درمانی تخصصی سکته مغزی در شش شهر استان ، ساری ، بهشهر ، رازی قائمشهر ، امل ، چالوس و تنکابن راه اندازی شده است.

لازم به ذکر است که شعار امسال روز جهانی سکته مغزی با عنوان ((نجات مغز در گرو درمان به موقع در زمان طلایی)) نام گذاری شده است.