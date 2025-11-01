پخش زنده
رئیس سازمان فضایی ایران گفت : پیشبینی میکنیم با بهرهبرداری از مرحله نخست پایگاه فضایی چابهار تا پیش از پایان سال شاهد پرتاب آزمایشی نخستین ماهواره از این پایگاه باشیم.
حسن سالاریه در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما درباره آخرین وضعیت پایگاه فضایی چابهار گفت : ساخت این پایگاه از سال ۱۴۰۱ بر اساس برنامه ۱۰ ساله فضایی کشور آغاز شد و امسال با بهره برداری از مرحله نخست پایگاه ، امیدواریم بتوانیم به پرتابگر سوخت جامد مانند قائم صد و ذوالجناح خدمات پرتاب ارائه دهیم .
وی گفت این پایگاه هم اکنون بیش از ۹۳ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و پیشبینی ما این است که در نخستین پرتاب آزمایشی ، بتوانیم زیر ساخت هایش را آزمایش کنیم .
وی گفت : به کمک پرتابگر میتوانیم بخشهای مختلف پایگاه را از حیث خدمات حیاتی و نوع ارتباطی که باید با پرتابگر در موقع پرتاب داشته باشد آزمایش کنیم که اگر نیاز به اصلاح و به روز رسانی داشت انجام شود و بعد با پرتابهای بعد از پرتابهای آزمایشی میتوانیم به سمت بهرهبرداری دائمی از پایگاه حرکت کنیم .
سالاریه، مهمترین مزیت این پایگاه را دسترسی به شیبهای مداری مختلف دانست و گفت : یعنی از حدود ۴۰ درجه شیب مداری تا ۱۰۰ درجه میتوانیم در این پایگاه ، پرتابهای خورشید آهنگ را انجام دهیم و در این پایگاه میتوانیم در بحث منظومه سازی و رسیدن به منظومههای ماهوارهای هم به اهداف مان دست پیدا کنیم.
وی گفت : مراکزی که در داخل کشور داریم به لحاظ دسترسی به شیبهای مداری محدودیت دارند اما پایگاه چابهار نقطه ارزشمندی برای کشور است که میتواند از این طریق خدمات بین المللی هم ارائه دهد زیرا خیلی از کشورها علاقمند به پرتاب ماهواره نیاز دارند ماهواره هایشان را در مدارهای خورشید آهنگ قرار دهند.