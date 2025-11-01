پخش زنده
قاچاقچی چوب تاغ در دام قانون گرفتار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ محمدجواد آقاسی رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری جرقویه گفت: یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان با همکاری نیروهای فراجا در بازرسی از یک دستگاه خودروی سواری مگان در تاغ زارهای حاشیه روستای پیکان ۴۶۰ کیلوگرم چوب تاغ قاچاق کشف و توقیف کردند.
محمدجواد آقاسی افزود: سرنشین این خودرو به همراه یک دستگاه اره موتوری و چوبهای مکشوفه برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.
شهرستان جرقویه حدود ۷ هزار هکتار جنگلهای دست کاشت تاغ دارد.