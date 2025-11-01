سازمان لیگ بسکتبال با درنظر گرفتن سفر شهرداری گرگان به لبنان به عنوان نماینده ایران در سوپر لیگ غرب آسیا، ۲ دیدار این تیم در هفته‌های پیش رو لیگ برتر را لغو و به زمان دیگری موکول کرد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، شهرداری گرگان به عنوان قهرمان فصل گذشته لیگ برتر بسکتبال، نماینده ایران در فصل جدید رقابت‌های سوپر لیگ غرب آسیا خواهد بود.

نخستین دیدار این تیم در این رقابت ها، چهارشنبه (۱۴ آبان) در لبنان و برابر ساجس برگزار می‌شود.

با در نظر گرفتن زمان این بازی، پیش از این سازمان لیگ بسکتبال دیدار شهرداری گرگان در هفته نهم لیگ برتر (پنجشنبه - ۱۵ آبان) را لغو کرده بود. با درخواست مسئولان گرگان و به منظور تمرکز بیشتر برای دیدار حساس برابر ساجس، این سازمان با لغو برگزاری دیدار گرگانی‌ها در هفته هشتم (دوشنبه - ۱۲ آبان) هم موافقت کرده است.

بدین ترتیب هر یک از هفته‌های هشتم و نهم لیگ برتر با برگزاری ۵ دیدار پیگیری خواهد شد. دیدار خانگی شهرداری گرگان برابر رعد پدافند هوایی اصفهان (هفته هشتم) و دیدار برابر پترونوین ماهشهر (هفته نهم) از این دو هفته در زمان دیگری برگزار خواهد شد.

سازمان لیگ زمان برگزاری این دو دیدار را بر اساس لحاظ کردن برنامه‌های ملی که منجر به تعطیلی لیگ برتر خواهد شد و همچنین دیگر دیدار‌های شهرداری گرگان در سوپرلیگ غرب آسیا، متعاقبا اعلام خواهد کرد.

لیگ برتر بسکتبال ۱۵ آبان و بعد از برگزاری دیدار‌های هفته نهم به خاطر اردوی تیم ملی بسکتبال و دیدار با عراق در پنجره نخست انتخابی جام جهانی (۶ و ۹ آذر - بیروت) و اردوی تیم ملی سه نفره و حضور در بازی‌های اسلامی (۱۶ تا ۳۰ آبان - ریاض)، تعطیل خواهد شد و مجدد از ۱۳ آذر با برگزاری دیدار‌های هفته دهم از سر گرفته می‌شود.

دومین دیدار شهرداری گرگان در سوپر لیگ غرب آسیا هم ۲۹ آبان مقابل آستانه قزاقستان برگزار می‌شود. گرگانی‌ها میزبان این دیدار خواهند بود.