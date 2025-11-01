پخش زنده
امروز: -
رئیس جهاددانشگاهی با بیان اینکه این نهاد به دنبال ایجاد آزمایشگاه ملی حل مسائل کشور است، گفت: این آزمایشگاه بهزودی تأسیس خواهد شد و میتوان گفت که به نوعی، یک رویان علوم انسانی خواهد بود که مأموریت آن، حل مسائل کشور با رویکرد علمی و مبتنی بر دادههای واقعی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی منتظری صبح امروز در حاشیه بازدید از نمایشگاه «گزیدهای از دستاوردهای علمی و فناورانه دستاوردهای جهاددانشگاهی» در جمع خبرنگاران گفت: هدف از برگزاری این نمایشگاه، آشنایی مدیران سازمان برنامه و بودجه با دستاوردهای علمی، فرهنگی و آموزشی جهاددانشگاهی است تا بتوانیم با همکاری مدیران متناظر در دستگاههای اجرایی و سازمان برنامه و بودجه، یک مثلث همکاری و سرمایهگذاری مشترک برای اجرای پروژههای مورد نیاز کشور ایجاد کنیم.
وی با اشاره به ویژگیهای جهاددانشگاهی تصریح کرد: جهاددانشگاهی یکی از نهادهای کمهزینه و پربازده کشور است که در طول سالیان گذشته، تربیت دانشمندان مؤمن و انقلابی از دستاوردهای بزرگ آن به شمار میرود.
رئیس جهاددانشگاهی ادامه داد: امروز نیز جهاددانشگاهی در زمینههای جدیدی، چون هوش مصنوعی و کوانتوم اتمی ورود کرده و محققان جوان ما در حال برنامهریزی و سازماندهی در این دو حوزه بسیار مهم و آیندهساز هستند.
منتظری افزود: علاوه بر این، چند برنامه میانمدت و کوتاهمدت نیز در دستور کار داریم که یکی از مهمترین آنها تأسیس اندیشکدههای استانی است. این اندیشکدهها با هدف ایجاد ارتباط میان جامعه نخبگانی و مسئولان اجرایی شکل میگیرند تا بتوانند در تصمیمسازیها و سیاستگذاریها به مدیران کشور کمک کنند و در کنار آنان حضور علمی و مشورتی داشته باشند.
وی افزود: کار مهم دیگری که در دستور کار جهاددانشگاهی قرار دارد، ایجاد آزمایشگاه ملی حل مسائل کشور بر اساس دانش و شواهد علمی است. این آزمایشگاه بهزودی تأسیس خواهد شد و میتوان گفت که به نوعی، یک رویان علوم انسانی خواهد بود که مأموریت آن، حل مسائل کشور با رویکرد علمی و مبتنی بر دادههای واقعی است. با توجه به ظرفیت گسترده جهاددانشگاهی در سراسر کشور، امیدواریم در روزهای آینده اخبار خوبی از این طرح ملی اعلام شود.
منتظری در پاسخ به پرسشی درباره بخشهای حاضر در نمایشگاه، گفت: در این نمایشگاه، دستاوردهای جهاد دانشگاهی در حوزههای فنی و مهندسی، پزشکی، علوم انسانی، علوم کشاورزی و علوم پایه به نمایش گذاشته شده است.
وی ادامه داد: همانطور که اشاره کردم، محققان ما در حوزههای فنی، مهندسی و کشاورزی فعالیتهای گستردهای دارند و بخشی از این دستاوردها در همین نمایشگاه ارائه شده است.
رئیس جهاددانشگاهی درباره برنامههای جذب هیئت علمی نیز اظهار کرد: در حال حاضر، اقدام خاصی در زمینه جذب جدید اعضای هیئت علمی انجام ندادهایم، چراکه فرآیند جذب در جهاددانشگاهی تابع ضوابط و مقررات هیئت عالی جذب است.
وی افزود: البته ما در داخل جهاددانشگاهی، مسیرهای میانبری را در این زمینه طراحی کردهایم؛ از جمله ارتقای جایگاه بخشی از اعضای فعلی جهاد که دارای قابلیتهای علمی بالا و فعالیتهای پژوهشی مؤثر هستند، اما از عنوان رسمی هیئت علمی برخوردار نیستند. این افراد را بهعنوان پژوهشگر یا فناور رسمی در ساختار سازمانی جهاددانشگاهی به رسمیت خواهیم شناخت.
منتظری تصریح کرد: همچنین تلاش داریم بخشی از محققان و پژوهشگرانی را که الزاماً دارای مدرک دکتری نیستند، اما از دانش و توان پژوهشی کافی برخوردارند، بهعنوان مربی پژوهشی یا پژوهشیار در ساختار علمی جهاددانشگاهی وارد کنیم تا بتوانند در قالب یگان علمی جهاد فعالیت داشته باشند.
وی اظهار کرد: البته در این مسیر با برخی مشکلات اداری و ساختاری مواجه هستیم، اما امیدواریم با تعامل مؤثر با هیئت عالی جذب، بتوانیم بخش قابل توجهی از این موانع را برطرف کنیم.
منتظری در پایان تأکید کرد: جهاددانشگاهی به پشتوانه توان علمی، تجربههای موفق گذشته و حضور نیروی انسانی مؤمن و خلاق، آماده است تا در مسیر توسعه علمی و فناورانه کشور گامهای جدیتری بردارد و با حمایت دولت و سازمان برنامه و بودجه، پروژههای ملی در حوزههای نوین علم و فناوری را به نتیجه برساند.