به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛مجتبی نجفی در این رابطه اظهار داشت؛ با توجه به کاهش حجم آب مخزن ذخیره سد مهاباد و همچنین پیگیری‌های مقام عالی استان و بر اساس مصوبه کمیته شورای حفاظت از آب استان، پروژه تغییر تراز برداشت آب خام از سد مهاباد (بارج) شروع شد.

وی در خصوص شرایط فعلی و تنش آب موجود در حوزه آبریز شهر مهاباد و همچنین اقدامات لازم در خصوص ایجاد شرایط پدافندغیر عامل تامین آب شهر مهاباد گفت؛ پس از انجام مطالعات لازم در خصوص تغییر تراز برداشت آب از سد شهر مهاباد، انجام عملیات در آبان ماه سال جاری شروع شده و امیدواریم در راستای جلوگیری از اختلال تامین آب شهر مهاباد، این پروژه که اعتبار هزینه کرد آن بالغ بر ۸۵ میلیارد ریال خواهد بود طی یک ماه به اتمام برسد. پروژه با برنامه برداشت آب خام با دبی ۷۵۰ لیتر در ثانیه و تغییر تراز برداشت آب خام تا ارتفاع ۳ متر با توجه به کاهش ۱۳ میلیون مترمکعب حجم آب دخیره سد مهاباد نسبت به سال گذشته که در طول دوره بهره برداری سد مهاباد این کاهش حجم بی سابقه بوده است در اولویت‌های عاجل اجرایی لحاظ شده است.