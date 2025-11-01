پخش زنده
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی فارس گفت: برداشت خرمالو از ۲۴۴ هکتار باغهای بارور این استان آغاز شده است و پیشبینی میشود امسال بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ تن محصول برداشت شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، ابوالفضل زمانیفرد با بیان اینکه برداشت خرمالو از اوایل آبانماه آغاز شده است و تا آذر ادامه دارد، افزود: سطح باغهای خرمالوی استان ۲۵۶ هکتار است و ۱۲ هکتار آن هنوز به مرحله ثمردهی اقتصادی نرسیدهاند.
وی تصریح کرد: استان فارس با ۱۲ درصد سطح باغهای خرمالوی کشور، چهارمین استان از لحاظ سطح و با سهم ۱۰ درصدی تولید این محصول بعد از استانهای گلستان، مازندران و تهران چهارمین استان تولید کننده این محصول در کشور محسوب میشود.
زمانی فرد، با بیان اینکه غالب ارقام خرمالو در استان فارس، قصردشتی، کاردی، ژاپنی (فویو، هاچیا، سایجو) است، بیان کرد: شهرستانهای استهبان، مرودشت، جهرم، بیضاء، کوار، کازرون، خفر، داراب، شیراز و فسا به ترتیب بیشترین سطح زیر کشت و تولید خرمالو را در بین ۳۷ شهرستان استان فارس به خود اختصاص دادهاند.
خرمالوی فارس علاوه بر مصرف در شهرستانهای استان به استانهای همجوار هم ارسال میشود.