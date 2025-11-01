بقایای محصولات تراریخته مضر برای محیط زیست
مدیرکل محیط زیست شهرداری تهران گفت: بقایای محصولات تراریخته برای محیط زیست مضر است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، محمد صابر باغخانیپور در چهاردهمین جشنواره و نمایشگاه ارگانیک در جمع تولیدکنندگان، صادرکنندگان و متولیان مواد غذایی ارگانیک که در بوستان گفتگو در حال برگزاری است به بررسی ابعاد مهم تغذیه طبیعی و کاهش اثرات منفی بر محیط زیست پرداخت و گفت: محصولات تراریخته مناسب جامعه با اصالت ایرانی نیست و باید سالها با واردکنندگان این موضوع بحثهای فنی و عمیق داشته باشیم.
مدیرکل محیط زیست شهرداری تهران افزود: رابطه ارگانیک و محیط زیست کاملا مشخص است. بقایای محصولات تراریخته برای محیط زیست نامناسب است و تا مدتها بهصورت مخفی در طبیعت باقی میماند.
وی ادامه داد: تغییرات ژنتیکی به وجود آمده در محصولات تراریخته باعث آسیب به برخی از ارگانیسمها مانند آفات و حشرات در اکوسیستم طبیعی میشود و از تنوع زیستی آنها میکاهد. با توجه به شواهد علمی و تجربی، روشن است که تغذیه طبیعی نهتنها برای سلامت جسم و روان انسان مفید است بلکه نقش کلیدی در حفاظت از محیط زیست دارد.
مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار اضافه کرد: اساسا صرف بودجه در حوزه ارگانیک هزینه نیست بلکه سلامت جامعه را در آینده تضمین میکند.این یک اتفاق مهم در حوزه سیاستگذاری است، به همین منظور سعی ما بر این است که با همکاری و مشارکت سازمان میادین میوه و تره بار و فروشگاه شهروند، لاین مخصوص مواد غذایی ارگانیک در این دو مراکز فروش برای شهروندان ایجاد شود تا دسترسی به مواد غذایی ارگانیک آسانتر و در معرض دید باشد.
یاد آور می شود: چهاردهمین جشنواره و نمایشگاه ارگانیک کشور تا ۱۵ آبان از ساعت ۱۰ تا ۲۰ جهت معرفی و فروش مواد غذایی ارگانیک در بوستان گفتگو دایر خواهد بود.