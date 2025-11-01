مدیر مخابرات منطقه خوزستان گفت: با نصب و راه‌اندازی دکل مخابراتی و سایت پرسرعت جدید همراه اول، شبکه ارتباطات سیار در منطقه کوی آغاجاری اهواز تقویت شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رحیم فلاح زاده اظهار کرد: در راستای ارتقای پوشش و کیفیت ارتباطات تلفن همراه در اهواز، با تلاش کارشناسان حوزه معاونت سیار مخابرات منطقه و پس از مکان یابی، طراحی و اجرای پایه و پس از تأمین زیرساخت و تجهیزات فنی، سایت پرسرعت جدید همراه اول در کوی آغاجاری با فناوری نسل دوم، سوم و چهارم (۲ G, ۳G, ۴G) نصب و راه‌اندازی و وارد مدار شبکه شد.

وی افزود: این پروژه در قالب فاز ۹ توسعه ارتباطات سیار و با هدف رفع نقاط کور، بهبود کیفیت سرویس‌دهی، افزایش ظرفیت شبکه و ارتقای تجربه مشترکان در منطقه اجرا شده است.

فلاح زاده بیان داشت: با بهره‌برداری از این سایت جدید، پوشش شبکه همراه اول در محل نصب و مناطق اطراف آن به‌طور چشمگیری تقویت شده و امکان دسترسی مشترکان به اینترنت همراه پرسرعت بیش از پیش فراهم آمده است.

مدیر مخابرات منطقه خوزستان تصریح کرد: این اقدام در ادامه برنامه‌های توسعه‌ای مخابرات منطقه خوزستان انجام شده و گامی مؤثر در جهت تحقق اهداف کلان توسعه زیرساخت‌های ارتباطی استان به شمار می‌رود.