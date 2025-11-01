مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی، بر ضرورت انسداد کامل سردهنه‌های انتقال آب به انهار کشاورزی در فصول غیرزراعی برای تأمین حق‌آبه دریاچه ارومیه تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛حجت جباری، مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی، بر ضرورت انسداد کامل سردهنه‌های انتقال آب به انهار کشاورزی در فصول غیرزراعی برای تأمین حق‌آبه دریاچه ارومیه تأکید کرد و گفت: بر اساس مصوبات کارگروه ملی احیای دریاچه ارومیه و همانند سال‌های گذشته، اداره کل حفاظت محیط زیست استان پایش انسداد سردهنه‌های منشعب از رودخانه‌های حوضه آبریز دریاچه ارومیه را در برنامه کاری خود دارد.

جباری با اشاره به آغاز سال آبی ۱۴۰۵–۱۴۰۴ (از اول مهرماه) اظهار داشت: برای اطمینان از بسته بودن سردهنه‌های حوضه آبریز دریاچه ارومیه، اداره کل حفاظت محیط زیست استان برنامه‌ریزی‌های لازم جهت بازدید و پایش از سردهنه‌های رودخانه‌های حوضه آبخیز دریاچه ارومیه را انجام داده است.

وی افزود: با توجه به وظایف و تکالیف سازمانی شرکت آب منطقه‌ای استان در این زمینه، مکاتباتی با آن شرکت جهت انجام تمهیدات لازم برای تعمیر و مرمت سازه‌های کنترل آب و دریچه‌های منشعب، و همچنین جلوگیری از باز نمودن سردهنه‌ها توسط افراد متخلف انجام گرفته است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان با اشاره به نیاز آبی ۳.۴ میلیارد مترمکعبی دریاچه ارومیه در سال، تأکید کرد که باید این میزان حق‌آبه از منابع مختلف تأمین گردد.

وی افزود:در همین راستا جلسه‌ای مشترک با شرکت آب منطقه‌ای استان برگزار شده و در آن دو اداره بر ضرورت نظارت کامل بر انسداد سردهنه‌های رودخانه‌های حوضه آبریز در ماه‌های غیرزراعی تأکید کرده‌اند. همچنین مقرر گردیده است این موضوع در قالب جلسات مستمر کارشناسی و مدیریتی پیگیری شود.

جباری در پایان خاطرنشان کرد:تنها مجاری تأمین نیاز آبی دریاچه ارومیه، رودخانه‌ها هستند؛ بنابراین برای نجات این دریاچه، همکاری همه مردم به‌ویژه کشاورزان با دستگاه‌های اجرایی مرتبط ضروری است تا آب بتواند به‌صورت کامل به پیکره دریاچه ارومیه برسد.