چهاردهمین رزمایش آماده‌به‌کاری مولد‌های برق اضطراری دستگاه‌های حیاتی استان قم، به مناسبت هفته پدافند غیرعامل و با هدف سنجش میزان تاب‌آوری زیرساخت‌های حیاتی در شرایط بحران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیرکل پدافند غیرعامل استان قم صبح امروز در حاشیه این رزمایش گفت: امروز به‌صورت هم‌زمان در چهارده نقطه از استان، برق مراکز حیاتی از جمله استانداری، دو بیمارستان، سازمان صداوسیما و چند دستگاه مهم دیگر قطع شد تا وضعیت ژنراتور‌های اضطراری آنها بررسی شود. بر اساس چک‌لیست ملی، زمان ورود مولد به مدار، میزان سوخت و سلامت سیستم کنترل ارزیابی خواهد شد.

مهدی متقیان افزود: پایداری شبکه برق، یکی از ارکان اصلی تاب‌آوری اجتماعی است. هر چه خدمات حیاتی بدون وقفه ادامه یابد، رضایتمندی مردم در شرایط بحرانی نیز افزایش پیدا می‌کند. بسیاری از دستگاه‌هایی که امروز آماده‌به‌کار هستند، نتیجه همین رزمایش‌های سالانه‌اند.

وی گفت: از این پس این رزمایش‌ها به‌صورت ماهانه و بدون اطلاع قبلی انجام می‌شود و میزان آمادگی مولدها، به‌عنوان یکی از شاخص‌های ارزیابی مدیران دستگاه‌ها در نظر گرفته خواهد شد. همچنین دستگاه‌هایی که فاقد ژنراتور یا دارای نواقص فنی باشند، موظف‌اند حداکثر تا یک‌ماه آینده مشکلات خود را برطرف کنند.

در ادامه، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قم هم گفت: در این رزمایش چهارده گروه تخصصی هم‌زمان در محل دستگاه‌های هدف حاضر شدند تا با قطع برق، عملکرد مولد‌های اضطراری را بسنجند. پس از تحلیل نتایج، نقاط قوت و ضعف هر دستگاه به آنها ابلاغ خواهد شد تا برای ارتقای آمادگی اقدام کنند.

امید رفیعی افزود: آماده‌به‌کاری مولد‌های اضطراری در زمان بحران، تضمین‌کننده استمرار خدمات حیاتی است و از بروز اختلال در مأموریت‌های حساس دستگاه‌ها جلوگیری می‌کند.

رزمایش چهاردهم قطع برق دستگاه‌های حیاتی استان قم، با همکاری شرکت توزیع نیروی برق، سازمان پدافند غیرعامل و دستگاه‌های اجرایی استان برگزار شد.