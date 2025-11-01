پخش زنده
امروز: -
برنامهای به منظور پاکسازی و جمعآوری زبالههای رهاشده در طبیعت خاندرهسی در منطقه شکارممنوع دره شهیدان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ با حضور حجت جباری مدیرکل حفاظت محیطزیست آذربایجانغربی و مختار خانی رئیس اداره حفاظت محیطزیست ارومیه، برنامهای به منظور پاکسازی و جمعآوری زبالههای رهاشده در طبیعت خاندرهسی در منطقه شکارممنوع دره شهیدان برگزار شد.
در این برنامه که با همراهی جمعی ازدوستداران و فعالان محیطزیست و اعضای انجمن مردمی ناجیان طبیعت فردا اجرا شد، حجم قابل توجهی از زبالههای رهاشده در منطقه جمعآوری و به محل دفن زباله منتقل شد.
مدیرکل حفاظت محیطزیست آذربایجانغربی در حاشیه این برنامه، با قدردانی از فعالیتهای انجمن مردمی ناجیان طبیعت فردا در پاکسازیهای هفتگی مناطق گردشگری، بر اهمیت فرهنگسازی برای جلوگیری از رهاسازی پسماندها در طبیعت تأکید کرد و افزود:
حفاظت از محیطزیست تنها با همکاری دستگاههای اجرایی امکانپذیر نیست، بلکه نیازمند عزم عمومی و مشارکت شهروندان است.