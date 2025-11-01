

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، آرای صادره به شرح زیر است:

*در خصوص تجدیدنظرخواهی موسسه فرهنگی ورزشی شمس آذر قزوین نسبت به دادنامه کمیته محترم انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت باشگاه تجدیدنظرخواه به پرداخت جریمه نقدی به مبلغ ده میلیارد و چهارصد میلیون ریال و کسر سه امتیاز از نتایج مسابقات فصل ۱۴۰۵ - ۱۴۰۴ بعلاوه ممنوعیت از جذب بازیکن خارجی بابت عدم رعایت ۸ معیار از معیار‌های درجه A و عدم دریافت مجوز باشگاهی در لیگ برتر و نیز پرداخت مبلغ پنج میلیارد و دویست میلیون ریال بابت عدم رعایت ۴ معیار از معیار‌های درجه B برای سال سوم صادر شده است. تجدیدنظرخواه با توجه به مهلت اعطایی از سوی ارکان قضایی فدراسیون فوتبال (کمیته‌های انضباطی و استیناف)، موفق به رفع تعدادی از نقایص مربوط به معیار‌ها شده و مدارک مربوط به رعایت آن معیار‌ها را نیز ارائه کرده ولیکن کافی در رفع تمامی هر یک از معیار‌ها نیست. علیهذا نظر به ملاحظه گزارش کمیته صدور مجوز باشگاهی و لوایح و مستندات ارائه‌شده از سوی باشگاه تجدیدنظر خواه، کلیه نواقص مرتبط با معیار‌های درجه A و B رفع نشده از این رو استمرار مجازات مقرر در این بند مبتنی بر مقررات قانونی است لذا با توجه به استمرار نقایص، ادله و مستندات موجود و عدم رفع تمام آن در مهلت مقرر، ایراد مؤثری از سوی تجدیدنظرخواه که موجب خدشه به دادنامه نماید به عمل نیامده و رأی بدوی، منطبق با مقررات تشخیص داده می‌شود، لذا مستنداً به مواد ۹۳ و ۱۰۶ از مقررات انضباطی با تقلیل جزای نقدی جمعاً به پانزده میلیارد ریال، و تبدیل مجازات کسر امتیاز به جزای نقدی به مبلغ شصت میلیارد ریال دادنامه تجدیدنظرخواسته تأئید و اعلام می‌گردد رای صادره قطعی است.

*در خصوص تجدیدنظرخواهی موسسه فرهنگی ورزشی فجرشهید سپاسی نسبت به دادنامه کمیته محترم انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت باشگاه تجدیدنظرخواه به پرداخت جریمه نقدی به مبلغ شش میلیارد و هشتصد میلیون ریال و کاهش ۵۰ درصدی ظرفیت تماشاگران در شش مسابقه خانگی بابت عدم رعایت ۸ معیار از معیار‌های درجه A و نیز پرداخت مبلغ پنج میلیارد و یکصد میلیون ریال بابت عدم رعایت ۶ معیار از معیار‌های درجه B برای سال سوم و کسر سه امتیاز از نتایج مسابقات فصل ۱۴۰۵ - ۱۴۰۴ بعلاوه ممنوعیت از جذب بازیکن خارجی بابت عدم دریافت مجوز باشگاهی در لیگ آزادگان صادر شده است. تجدیدنظرخواه با توجه به مهلت اعطایی از سوی ارکان قضایی فدراسیون فوتبال (کمیته‌های انضباطی و استیناف)، موفق به رفع تعداد قابل توجهی از نقایص مربوط به معیار‌ها شده و مدارک مربوط به رعایت آن معیار‌ها را نیز ارائه کرده ولیکن کافی در رفع تمامی هر یک از معیار‌ها نیست. علیهذا نظر به ملاحظه گزارش کمیته صدور مجوز باشگاهی و لوایح و مستندات ارائه‌شده از سوی باشگاه تجدیدنظر خواه، کلیه نواقص مرتبط با معیار‌های درجه A و B رفع نشده از این رو استمرار مجازات مقرر در این بند مبتنی بر مقررات قانونی است لذا با توجه به استمرار نقایص، ادله و مستندات موجود و عدم رفع تمام آن در مهلت مقرر، ایراد مؤثری از سوی تجدیدنظرخواه که موجب خدشه به دادنامه نماید به عمل نیامده و رأی بدوی، منطبق با مقررات تشخیص داده می‌شود، لذا مستنداً به مواد ۹۳ و ۱۰۶ از مقررات انضباطی با تقلیل جزای نقدی جمعاً به شش میلیارد ریال، و تبدیل مجازات کسر امتیاز به جزای نقدی به مبلغ شصت میلیارد ریال دادنامه تجدیدنظرخواسته تأئید و اعلام می‌گردد رای صادره قطعی است.

*در خصوص تجدیدنظرخواهی موسسه فرهنگی ورزشی استقلال خوزستان نسبت به دادنامه کمیته محترم انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت باشگاه تجدیدنظرخواه به پرداخت جریمه نقدی به مبلغ ده میلیارد و چهارصد میلیون ریال و کسر سه امتیاز از نتایج مسابقات فصل ۱۴۰۵ - ۱۴۰۴ بعلاوه ممنوعیت از جذب بازیکن خارجی بابت عدم رعایت ۸ معیار از معیار‌های درجه A و عدم دریافت مجوز باشگاهی در لیگ برتر و نیز پرداخت مبلغ پنج میلیارد و دویست میلیون ریال بابت عدم رعایت ۴ معیار از معیار‌های درجه B برای سال سوم صادر شده است. تجدیدنظرخواه با توجه به مهلت اعطایی از سوی ارکان قضایی فدراسیون فوتبال (کمیته‌های انضباطی و استیناف)، موفق به رفع تعدادی از نقایص مربوط به معیار‌ها شده و مدارک مربوط به رعایت آن معیار‌ها را نیز ارائه کرده ولیکن کافی در رفع تمامی هر یک از معیار‌ها نیست. علیهذا نظر به ملاحظه گزارش کمیته صدور مجوز باشگاهی و لوایح و مستندات ارائه‌شده از سوی باشگاه تجدیدنظر خواه، کلیه نواقص مرتبط با معیار‌های درجه A و B رفع نشده از این رو استمرار مجازات مقرر در این بند مبتنی بر مقررات قانونی است لذا با توجه به استمرار نقایص، ادله و مستندات موجود و عدم رفع تمام آن در مهلت مقرر، ایراد مؤثری از سوی تجدیدنظرخواه که موجب خدشه به دادنامه نماید به عمل نیامده و رأی بدوی، منطبق با مقررات تشخیص داده می‌شود، لذا مستنداً به مواد ۹۳ و ۱۰۶ از مقررات انضباطی با تقلیل جزای نقدی جمعاً به پانزده میلیارد ریال، و تبدیل مجازات کسر امتیاز به جزای نقدی به مبلغ شصت میلیارد ریال دادنامه تجدیدنظرخواسته تأئید و اعلام می‌گردد رای صادره قطعی است.